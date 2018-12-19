游盈隆：若當選黨主席將辦中國政策大辯論

游盈隆。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月19日電（記者 黃筱筠）登記參選民進黨主席補選、台灣民意基金會董事長游盈隆19日下午與媒體茶敘時拋出，若未來當選黨主席將舉辦中國政策大辯論。他提及，過去兩年半以來，黨內沒有機會針對關心的中國政策、兩岸議題表達意見，會讓黨員迷失或是迷惘台灣走向，民進黨必須要不定期把黨內這些意見凝聚共識，大家都懷念過去那一場轟轟烈烈的中國政策大辯論，大家應該要把問題講出來充分溝通。



民進黨主席補選，除了游盈隆登記外，“行政院秘書長”卓榮泰也登記參選。黨中央規劃29日、明年1月4日舉辦電視政見發表會，6日黨員投票選舉黨主席。



至於是否認為蔡英文的維持現狀已經不適合現在兩岸狀態？游盈隆表示，會找時間再跟大家好好談，現在都是一言堂，“立委”也都關心這些問題，但是沒地方表達，“到底誰不給機會表達？”



游盈隆表示，他若當選黨主席，大家新聞跑不完，“我會舉辦中國政策大辯論”，讓基層黨員受到尊重，主要是由下而上的聲音，不要都是派系喬事情。



這次敗選是否兩岸論述有問題？游盈隆表示，不是這次選舉兩岸論述有什麼問題，這次選舉兩岸不是主要議題。但選舉結束後民意呈現對民進黨不滿，裡面很重要的問題就是經濟面與兩岸面。



他表示，特別是兩岸問題，蔡英文當然認為沒有人比她更懂兩岸，“但是黨內蒸汽鍋快爆了”，“是時候了”，蔡英文兩岸大政策如果有新論述出來，社會上會是高興的。