新科藍議員游淑慧摃柯家軍：老闆老爸大不同

游淑慧諷陳思宇，“言值正”比“顏值正”重要。（照片：游淑慧臉書） 中評社台北12月19日電／柯家軍台北市觀傳局長陳思宇登記參選北市“立委”補選時暗諷，政壇上有非常多的連勝文們，遭砲轟陳自己是政二代，有何資格批評別人。無黨籍台北市議員、也是陳思宇父親陳建銘昨日在臉書發文相挺說，父子？妻女？兄妹？老闆助理？派系傳承？那全台90%都是政二代了。中國國民黨台北市議員當選人、國民黨副主席郝龍斌辦公室主任游淑慧今日在臉書發文表示，老闆老爸大不相同，老闆幫員工，不是天經地義，是道義和能力肯定，老爸幫兒女是歡喜甘願，是親情和資源無上限的支持！



游淑慧說，她身為“老闆助理”多年，有必要對號入座來說明。為什麼工作表現亮麗的大學姐林筱淇不能擔任觀傳局長，要黯然離開？幫柯市長創造大量網路話題的學姐黃瀞瑩為什麼在市府薪資和待遇，連陳思宇的一半都不到？所以，真的一切都是自身努力嗎？選舉不是只看顏值正不正，還要看言值正不正！



以下為游淑慧臉書全文：



“言值正”比“顏值正”重要



我很尊敬建銘議員，也認同每一個人的出生都不是自己決定和選擇；只是這句話應該先好好教育陳思宇。



登記第一天，就酸別人的出身，把對手“貼標籤”，還把沒參選的連勝文變成一個標籤；沒有她自己的這一梗，選情應該陽光燦爛。



再看到建銘議員說90%都是政二代，包括“老闆助理”也算，淑慧身為“老闆助理”多年，有必要對號入座來自我說明。



#老闆老爸大不相同



老闆、老爸、老公老婆、老兄⋯是同樣的概念嗎？而基於血緣、親屬關係的傳承，和基於理念和能力的傳承，會一樣嗎？



老闆幫員工，不是天經地義，是道義和能力肯定；



老爸幫兒女，是歡喜甘願，是親情和資源無上限的支持！



#有關係真的沒關係嗎？



哪為什麼很少有辦公室資深助理出來選？難道他們不優秀？



有老闆會願意替助理負擔競選經費支持嗎？



#有關係真的沒關係嗎？



哪為什麼從2013年就一路跟隨柯醫師、也曾擔任世大運發言人的楊景棠，本和陳思宇同時擔任簡余晏局長秘書，結果陳思宇變局長、楊景棠卻繼續當陳思宇秘書？



哪工作表現亮麗的大學姐林筱淇，為什麼不能擔任觀傳局長，而要安然離開？



幫柯市長創造大量網路話題的學姐黃瀞瑩，為什麼在市府薪資和待遇，連陳思宇的一半都不到？（約5萬比12萬）



所以，真的一切都是自身努力嗎？



選舉不是只看顏值正不正，



還要看言值正不正！