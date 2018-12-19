聯合早報：應對氣候變化宜早不宜遲

中評社香港12月19日電／聯合國氣候變化框架公約第24次締約方（COP24）在波蘭卡托維茨舉行長達兩個星期的會議，對全球如何避免氣候變化帶來災難爭議不休，在拖延一天的馬拉松談判之後，近200個國家於最後一刻就2015年簽署的一系列《巴黎氣候協定》的實施細則達成共識。聯合早報今天就此發表社論說，儘管最終打破僵局，一些國家和環保組織批評大會成果不夠高瞻遠矚，在預防全球暖化方面仍缺乏動力。



社論說，《巴黎氣候協定》條規框架列明各國必須增加和落實各自的減排承諾，力求減少溫室氣體排放、減緩全球氣候變暖，以期把全球平均氣溫的升幅限制在不超過工業革命前水平2攝氏度的目標，而下一步是各國提交長期應對策略。但協定的執行力度不夠，不足以緩解地球暖化帶來的危機。要確實落實《巴黎氣候協定》承諾，必須找到途徑減緩平均氣溫的上升，這一艱巨任務也急需資金和技術後盾。



每年的聯合國氣候大會均卡在數項難題上，症結之一是對抗氣候變化經費從何而來，發達國家遠未實現到2020年每年1000億美元，幫助發展中國家應對氣候變化的承諾，已經遭遇氣候變化影響的貧困國家仍得不到金援，而這些錢如何分配將是另一個待解難題。



過去的聯合國氣候大會總在意見分歧中結束，今年能一致通過實施細則，也僅是對解決日益迫切的氣候變化問題邁出一小步，各國各有各的考慮，氣候變化甚至一再被政治化，成為國際博弈的課題。美國總統特朗普去年6月1日宣布退出《巴黎氣候協定》，說是要保護美國和美國人民的利益，其實也是不願支付協助發展中國家調整能源結構的開支。特朗普此前一直聲稱氣候變化是個騙局，雖然今年10月中改口稱氣候變化非騙局，但期待他回到氣候談判桌還是不太可能。