強生再否認爽身粉含致癌性石棉

中評社北京12月19日電／綜合CNBC及路透社報道：美國強生集團（Johnson ＆ Johnson）14日被路透社爆出早在1971年就知曉其嬰兒爽身粉產品中含微量石棉，卻隱瞞數十年。強生行政總裁戈爾斯基（Alex Gorsky）17日接受CNBC採訪時稱報道不實。



戈爾斯基表示，不含石棉的結果是基於數千份公司自己或與其他權威機構合作完成的研究報告，在調研過程中，公司不僅選擇最好的測試方法，還在過去數年中不斷優化爽身粉品質。



他以哈佛大學醫學院的報告為例，稱強生爽身粉與卵巢癌及其他石棉可導致的疾病之間並無因果關聯，該醫學院測試了10萬名平時使用爽身粉的病人。



針對路透社稱至少三家機構在1972至1975年間測出強生爽身粉含石棉，戈爾斯基表示，科學研究不應只看一份文件或一個證據，而應在看完所有證據後比較不同研究方法的異常值。他說，有的研究所選取的樣本或研究方法並不可靠，若看完所有證據，就會對強生產品的安全性重拾信心。



另外，強生股價14日暴跌10個百分點，創15年來最低，17日又下跌2個百分點，市值損失高達約400億美元（約3128億港元）。強生17日表示，將回購50億美元（約391億港元）股份，以刺激公司股價。



（來源：大公報）