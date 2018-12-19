掛牌首日出師不利　軟銀行動事業股價跌一成

中評社香港12月19日電／日本電信巨擘軟體銀行集團旗下行動通訊事業－軟體銀行公司首次公開發行（IPO）雖募得破紀錄的資金，今天掛牌首日卻因近來服務斷訊及和華為技術的關係遭檢視，股價重挫逾10%。



法新社報道，發言人證實軟銀公司（SoftBank Corp.）IPO募得2.65兆日圓（約235億美元），一如預期成為日本規模最大的IPO。但在東京股市掛牌交易首日，股價開盤5分鐘即跌破承銷價1500日圓，挫至1344日圓，跌幅逾10%。東證一部指數則是挫跌1%。



中央社援引報道，軟銀公司發行的17.6億股全部售出，計占公司股權逾1/3。軟銀集團（SoftBank Group）會長孫正義計劃將集團從一家日本的電信公司轉型為全球高科技投資公司，這項IPO案正是孫正義的策略之一。



孫正義創立的軟銀願景基金預估價值約1000億美元，軟銀公司IPO將有助孫正義募集資金。軟銀願景基金投資多家熱門科技公司，像是Uber、Slack、Wework和輝達公司（Nvidia）。



路透社報道，軟銀公司IPO規模不及中國電商巨擘阿里巴巴2014年締造的250億美元紀錄。阿里巴巴是軟銀集團投資的公司之一。



以用戶人數來看，軟銀是日本第3大行動通訊業者，最近卻發生罕見的全國性斷訊問題。軟銀表示，這次斷訊不致衝擊公司獲利和股利。



令市場投資人憂心的還有軟銀和華為的關係。目前已有多國因為憂心華為電信設備可能成為中國間諜活動的幫凶而封殺華為。



消息人士透露，軟銀已決定以其他供應商的硬體設備，取代華為的4G網路設備。這項過程恐將曠日費時且所費不貲。日本電信公司中，軟銀和華為關係最密切。



軟銀公司執行長宮內謙將於格林威治時間6時30分召開記者會。





