沈有忠：兩岸城市交流將成兩岸關係核心議題

東海大學政治系教授沈有忠。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中12月19日電（記者 林谷隆）東海大學政治系教授沈有忠19日在“2018年選後兩岸關係走向研討會”中表示，兩岸關係過去都不是基層選舉的熱點，這次選舉越到投票日越成重要議題。兩岸工作小組成為選後第一個熱點話題，幾乎宣告未來兩岸城市交流將成為兩岸關係的核心議題之一。韓國瑜的九二共識加上經濟紅利，可能成為後續兩年藍營對兩岸立場的基調。



由東海大學政治系與“展望與探索雜誌社”合辦的“2018年選後兩岸關係走向研討會”19日下午在東海大學求真廳舉行，東海大學政治系教授沈有忠受邀發表“2018年基層選舉與兩岸關係發展”。



沈有忠表示，民進黨執政後，大陸就不會更開放來台投資或求學，甚至視情況緊縮，但對於台灣人到大陸留學、經商就業、甚至定居，則給予更多的優惠。這是一種切割民進黨與台灣人的方式，封殺民進黨不封殺台灣人。



沈有忠也說，過去台灣基層選舉，輿論主要檢視民生、經濟、社會等地方性議題，如無刻意運作，一般而言與兩岸關係的關聯性是比較弱，但從2014年九合一選舉開始，可能是受到太陽花學運影響，基層選舉仍可以用以檢視執政黨過去兩年的兩岸政策。



沈有忠提到，從提名作業前後與競選初期，除台北市會討論到柯文哲的兩岸一家親以外，幾乎都沒有兩岸議題。選舉中期只有台中市因為2019年的東亞青運主辦權在7月遭到大陸主導的東亞奧會取消，讓兩岸議題在台中短暫出現。



沈有忠觀察，約莫在10月左右，選舉氣氛出現巨大轉變，“國安”單位、美國陸續呼籲防止假新聞，甚至是高雄市長電視辯論會，出現藍綠拋出是否接受九二共識的議題，讓一開始不是競選主軸的兩岸議題，隨著特定事件成為若干縣市的競選議題。



沈有忠也說，另方面從選舉結果來看，過往綠營常用的“中國打壓”催票訴求，在這次選舉中並沒有發酵。



對於選後兩岸關係的走向觀察，沈有忠表示，兩岸工作小組成為選後第一個熱點話題，幾乎宣告未來兩岸城市交流將成為兩岸關係的核心議題之一。韓國瑜的九二共識加上經濟紅利，可能成為後續兩年藍營對兩岸立場的基調。



對於蔡政府的兩岸政策走向。沈有忠提到，蔡英文未明確宣示調整兩岸政策，估計等新任黨主席、甚至新“內閣”調整後，才會確定是否調整兩岸關係。



沈有忠強調，多家外媒報道，此次選舉將使兩岸關係再次轉變。中國大陸可能觀察台灣“縣市包圍中央”的效果，中國大陸將配合城市交流的基調，但具體方針尚未出台。基本上，單向兩手、國際打壓、經社融合的策略不變。