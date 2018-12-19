吳敦義出招！國民黨將函“政院”查道路坑洞

國民黨發言人洪孟楷。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月19日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席吳敦義今天下午主持中常會時表示，他在10月10日雙十典禮上，跟“行政院長”賴清德比肩而坐，當時他就建議賴要徹查823水災後的坑洞問題出在哪？是否有弊案？但2個多月過去“政院”都沒有動作，因此國民黨將以中常會名義正式發函給“政院”，要求“政院”徹查。



據黨務人士表示，這應該是國民黨歷年來在在野時期，第一次以中常會名義發函給執政黨政府，也代表了國民黨此次九合一大勝，贏得15縣市執政後，有了足夠底氣，已能夠跟政府叫板。



今年的8月23日大雨成災，還讓高雄市道路出現5千多個坑洞，千坑之城名號不脛而走讓民怨四起，外界認為這狀況也是民進黨此次敗選的其中原因之一。



國民黨發言人洪孟楷今在中常會後轉述時表示，吳敦義在雙十大典上跟賴清德提到，應該要查明823水災是否有偷工減料的嫌疑，應該要徹查並向社會負責交代，如果賴清德沒有查明，恐怕也會讓外界有疑慮，賴清德在擔任台南市長期間管理不當。



吳敦義認為，但到目前為止已經兩個多月，“政院”都還沒有動作，因此吳特別提出，以中常會名義，希望賴清德以最高行政首長的高度，統籌“法務部”、“內政部”、工程會等部會，來釐清823一場淹水就有上千個坑洞，中常委也都一致同意此作法，所以決議以中常會名義正式發函給“行政院”。