美歐關係“傷”有多深？

中評社香港12月19日電／新華社今天“年終報道”專文說，回望2018，美國和歐洲兩大傳統盟友間齟齬不斷。如果用一句話形容雙方之間的恩怨情仇，歐洲理事會主席圖斯克的一句感嘆頗讓人玩味：“有這樣的朋友，誰還需要敵人？”



一句感嘆，話中有話，流露出歐洲對特朗普政府的強烈不滿，印證了輿論的普遍判斷：曾經親密無間的跨大西洋關係正遭遇衝擊與傷害。



傷害，已然明瞭。



自上台以來，特朗普政府對歐洲指責不斷。從宣稱“成立歐盟的目的就是要佔美國的便宜”到“北約跟北美自由貿易協定一樣糟糕”，從要挾德國、西班牙等國進一步分攤北約經費，到回懟法國總統馬克龍關於成立“歐洲軍隊”的倡議“太侮辱人”，特朗普的種種言論讓習慣了“甜言蜜語”的歐洲目瞪口呆，尷尬不已。面對特朗普的咄咄逼人，歐洲隱忍應對，避免與其發生正面衝突。



美國不僅口頭批評，還訴諸行動。退出《巴黎協定》和伊朗核問題全面協議、宣佈退出《中導條約》、發動貿易戰、點名歐洲北約成員國提高軍費……“美國優先”之下，美歐關係基礎遭到侵蝕。



美國退出伊核協議令歐洲受傷頗深。一方面，臥榻之側的中東攸關歐洲和平穩定；另一方面，伊核協議經多年艱難外交斡旋達成，美國退出意味著歐洲多年努力付之東流。德國《明鏡週刊》稱這是2003年伊拉克戰爭以來華盛頓推出的“最危險”的外交決策，是戰後70多年來美國對歐洲利益的最大傷害。德國總理默克爾感嘆：不能再依賴美國了，歐洲必須將命運掌握在自己手中。



原因，需追根溯源。



從深層次看，美歐之間如何看待跨大西洋關係已然“對不上表”，這種“觀念鴻溝”是導致雙邊關係出現波折的主因。



跨大西洋關係是二戰後西方陣營的基石，也是美歐長期維護的外交支柱。在這個體系裡，美國為歐洲提供安全保護，歐洲依附於美國，專注一體化進程、發展經濟及社會福利體系。