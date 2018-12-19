英國脫歐倒數100天　商界斥政界只顧內鬥

中評社香港12月19日電／距離英國明年3月29日脫離歐洲聯盟（EU）倒數100天，但脫歐協議仍遲遲沒有達成，英國商界批評政治人物只顧著內鬥，並警告時間根本來不及準備因應無協議脫歐。



英國首相特雷莎·梅的脫歐協議草案前景堪憂，英國內閣18日會商，加速準備因應無協議脫歐。閣員同意撥款20億英鎊作為2019/20年度的脫歐經費，著重邊境、安全與國際貿易部門。



中央社報道，脫歐大臣巴克雷表示，內閣成員同意“準備因應無協議脫歐，是另一項政府首要工作，然而，最優先的仍是要確保達成脫歐協議”。



為了協助企業界因應無協議脫歐，英國政府將在21日公布100多頁的線上說明；未來幾天，也將針對8萬家受到衝擊最大的企業寄發電子郵件，進行指導。



國防大臣威廉森表示，準備調派3500名軍人待命，協助處理無協議脫歐可能發生的任何狀況；衛生大臣韓考克17日接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，已經針對全國的國家醫療保健服務（NHS）發布無協議脫歐對策。



英國商會（BCC）、英國工業總會（CBI）、製造業者組織EEF、中小企業聯盟（FSB）、英國董事學會（IoD）等商界團體發布聯合聲明表示：“企業界膽戰心驚，看著政治人物只顧派系糾紛，而沒有商界所需、可以向前邁進的實際動作。”



聲明表示：“國會缺乏進展，代表著無協議脫歐的危險性逐漸增高。”這些合計代表數萬間英國企業的5個商界團體也表示：“僅有100天，顯然來不及準備，避免面對嚴重的混亂與瓦解。”



商界團體表示，業界必須改變資金用途，把原本應該用於投資和提升生產的資本，拿來準備無協議脫歐因應計劃。他們警告：“有上萬家企業根本還沒開始動作，沒辦法在這麼短的時間內做好準備。”



準備針對特雷莎·梅個人提出不信任動議的最大在野黨工黨，指控特雷莎·梅一直在浪費時間；而主張舉行第二次脫歐公投的自由民主黨黨魁克布爾則說，政府最新的一連串動作是在“打心理戰”，試圖拿無協議脫歐來嚇唬議員、商界和大眾。