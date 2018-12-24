朱松嶺：兩岸或將進入冷纏鬥階段

北京联合大学台湾研究院教授朱松岭（中评社 海涵摄） 中評社香港12月24日電（記者 海涵）日前，由南京大學台灣研究所和江蘇省台灣研究中心主辦的“九合一”選舉後的台灣政局與兩岸關係發展學術研討會在南京召開。北京聯合大學台灣研究院教授朱松嶺表示，“九合一”選後兩岸關係中雖然有些問題未曾改變，但也要清晰地認識到，兩岸關係或將進入冷纏鬥階段。



2018年台灣地方選舉——“九合一”選舉以執掌台灣當局政權的民進黨慘敗落下了帷幕。選舉中，國民黨候選人韓國瑜高喊“九二共識”，引發了翻轉全台灣選舉結果的“韓流”。選後，島內認同“九二共識”的縣市首長和議會處於絕對多數，他們要求在“九二共識“基礎上與大陸展開交流合作的強烈願望與拒不認同”九二共識“的民進黨當局形成強烈反差。



對此，朱松嶺表示，民進黨當局為選舉結果尋找各種理由，為其上台後單方面改變兩岸現狀給台灣民眾造成的損失進行各種辯護，但在如此慘敗的戰績面前，所有的說辭都蒼白無力。距離2020年台灣地區領導人選舉還有一年多的時間，民進黨或將一方面全力準備2020年選舉，一方面應對2018年選舉中展現出來的新民意，一方面繼續將台灣民眾無法繼續獲取和平發展紅利的責任推卸給大陸。“兩岸關係或將進入到冷纏鬥階段。”



他認為，選後兩岸關係中有些問題依然未變——其一，兩岸關係的結構沒有變，中美關係是最關鍵因素，兩岸政治現象背後都可以看到有關勢力的影子；其二，台灣民意沒有變，求發展、要尊嚴兩個核心要素沒有變，變的是民意的表現；其三，台灣的政治結構沒有變，變的是政治版圖，制度不變，結構不變，台灣的政治循環就不會變；其四，大陸因素在台灣民生發展中的重要性沒有變。



然而，朱松嶺也強調道，更加應當值得注意的是兩岸關係中的“變”。面對變局，當應該在變局中登高望遠。“冷纏鬥”就是變的重要觀察點。

