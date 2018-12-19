A股縮量繼續下跌　“中小創”表現疲弱

中評社香港12月19日電／延續前一交易日跌勢，19日A股主要股指全線走低，跌幅都在1%以上。“中小創”表現疲弱，創業板指數跌幅接近2%。兩市成交則繼續萎縮，總量降至2200億元以下。



新華社報道，今日上證綜指以2578.68點小幅高開，早盤摸高2579.87點後開始震蕩下行，尾盤以接近全天最低點的2549.56點報收，較前一交易日跌27.09點，跌幅為1.05%。



深證成指收盤報7418.69點，跌111.63點，跌幅為1.48%。



“中小創”表現疲弱。創業板指數跌1.90%，收盤報1268.81點。中小板指數收報4849.91點，跌幅也達到了1.74%。



滬深兩市個股普跌，僅500多只交易品種上漲。不計算ST個股，兩市近20只個股漲停。



絕大多數行業板塊隨股指收跌。飼料、生物科技兩板塊表現最弱，跌幅超過3%。醫療保健、石油燃氣、醫藥等板塊跌幅靠前。

當日僅有鐵路、航空公司、高速公路板塊逆勢上漲，且漲幅都十分有限。



滬深B指繼續下行。上證B指跌0.20%至276.79點，深證B指跌0.41%至847.30點。



在前一交易日基礎上，滬深兩市繼續縮量，分別成交937億元和1234億元，總量降至2200億元以下，顯示市場悲觀氣氛較為濃厚。