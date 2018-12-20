台南餐飲業推特色餐搶商機　望高雄韓流興嘆

台南餐飲業推出中國風宮庭年菜要搶豬年新春商機。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南12月19日電（記者 趙家麟）為迎接豬年新春佳節的到來，台南一家餐飲企業19日舉辦“萬代宮廷宴 年菜大觀園”產品發表會，中國宮廷風的年菜上桌，但目前台南餐飲客層主要都是在地的“國民旅遊”及散客；和隔壁的高雄相比，只能望“韓流”興嘆。



農曆春節商機大，除夕團圓飯、初二回娘家等新春假期是餐飲旅遊旺季，台南的餐飲業者搶年節商機也是絞盡腦汁，各家推出不同特色餐飲吸引顧客。台南一家餐飲集團19日發表了有濃濃傳統中國風的宮廷年菜大觀園，特別穿上了清代服飾，介紹旗下各餐廳大廚精心設計的年菜。



台南因為民進黨長期執政、過去主政者賴清德的意識型態關係之故，城市少有兩岸交流，除了特別的考察交流團外，陸客團的行程也很少安排走訪台南。台南幾家具有特色的餐廳，過去也常接待大陸交流團用餐，但後來也因為陸客團“路過”台南不停，也失去了陸團商機。



台南的餐飲業者表示，政策與政治因素始然，台南多數的觀光餐飲業只能聚焦於在地“國民旅遊”團及一般散客的客源開發。九合一選舉後，目前接觸所知，大陸赴台觀光旅遊、交流的團體，南台灣的主要住宿遊樂點還是放在嘉義市、高雄市；台南市仍只是“路過”，也只能望“韓流”興嘆。



台南餐飲業指出，在地“國旅”市場是台南的大宗，從今年中推出的南部旅遊補貼到“國旅”暖冬遊方案，多多少少有一點幫助；最近，“交通部觀光局”擴大辦理暖冬遊外，從明年1月1日到31日每周日至周四，除了台北市、桃園市、新竹市，其餘19縣市都適用住宿優惠補助，自由行也有享有補助。



業者表示，這些政府推出的旅遊補助主要是針對住宿，少了陸客商機的台南餐飲業，若能與旅行社結合，從“國旅”市場多多少少還是可以分享到一些利潤。但這些終究只是在地的“國旅”，高雄一樣適用；台南與高雄最大的差異是陸客商機回溫，在於可預見的未來，高雄、台南會是一熱一冷的差異。