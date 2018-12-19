阿根廷第3季經濟下滑3.5%　經濟再度衰退

中評社香港12月19日電／阿根廷國家統計局今天表示，2018年第3季經濟下滑3.5%，再次陷入經濟衰退。



法新社報道，這是阿根廷在今年第2季經濟下滑4.0%後，再度面臨的經濟萎縮。



對比2017年，阿根廷從1月至9月的國內生產毛額下滑1.4%。



中央社援引報道，遭挫最嚴重的領域分別是商業（下滑8.9%）、漁業（-7.3%）、製造業（-6.6%）；不過，金融業卻上揚5.1%。



國際貨幣基金（IMF）預測，阿根廷今年經濟會下滑2.6%，2019年再下滑1.6%。