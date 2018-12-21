社評：中美貿易休戰？美國需擺正心態

中評社北京12月21日電（評論員 彭念）本月18日，美國財政部長姆努欽在接受彭博社採訪時透露，美國和中國正計劃在1月份舉行貿易談判，爭取在3月1日關稅休戰的截止日期之前“將協議落到紙上”。這是繼美國總統特朗普在推特上表示美中兩國很快就會達成“重大且全面”的貿易協議之後，美國高層對於中美貿易談判的最新表態。



美國高層對於貿易談判所釋放出的“積極”信號為中美實現真正的貿易休戰增添了信心，但還不足以促成貿易戰的“終結”。實際上，儘管特朗普聲稱中美有可能在三個月內結束貿易談判，他同時也表示貿易談判有可能會延長。此外，特朗普所宣稱的“重大且全面”的貿易協議建立在美國優勢鞏固而中國優勢被削弱的基礎上。換言之，特朗普仍然希望通過拔高美國對華談判籌碼來迫使中國接受美國所要求的貿易新安排。



而姆努欽也表示，美國目前仍處於對進一步正式磋商進行規劃的階段。簡言之，到底1月份會不會舉行中美貿易談判還存在變數。同時，姆努欽還稱，在1月份之前中美之間不太可能進行任何面對面的接觸。這也意味著在1月份之前中美就貿易問題的接觸將處於停滯狀態（不排除電話通話接觸），因而留給中美雙方的談判時間又被美國故意縮短了。顯然，美國試圖通過這種方式來給中國製造緊迫感，並以此逼迫中國在貿易談判中退讓。



除了貿易戰，美國近期對中國的施壓力度急劇加大。先是孟晚舟事件讓G20習特會晤後稍有緩和的中美關係風波再起，隨後美國參議兩院又通過《西藏旅行對等法》，並在新疆問題上對華發難，企圖利用西藏和新疆問題來對華施壓。最後，美國還高調提出要重新調整其非洲戰略，以對抗其所謂的中國和俄羅斯的“掠奪性”做法。美國的這些步步緊逼的強硬舉措無疑給本已緊張的中美關係“火上澆油”，其主要目的仍是逼迫中國在貿易問題上妥協和讓步。



綜合起來看，儘管美國釋放出進行貿易談判的“積極”信號，但同時美國又通過挑起其他領域的爭端來加大對華施壓力度，試圖通過“又拉又打”的“雙管齊下”方式來誘迫中國接受美國所希望達成的貿易新安排。簡言之，美國仍然希望未來的中美貿易談判是在一種不平等地位下進行的。這其中，美國的主導地位進一步強化，而中國的優勢則被不斷削弱。通過逐步擴大談判籌碼差距，美國迫切希望看到中國在壓迫之下妥協。



對此，中國需要有清醒的認知，不能慌，更不能亂。相反，中國要保持高度的戰略定力，冷靜認清形勢，沉著應對美國在多條戰線挑起的紛爭，以各個擊破的方式來化解美國在其他領域的挑釁，同時集中主要精力應對未來的貿易談判，從而打破美國借助多線施壓方式迫使中國在貿易戰中妥協的策略。除此之外，在貿易談判中，中國也需要對美釋放出清晰的不退讓信號，打破美國寄希望於中國在貿易談判中進行實質性妥協的幻想。同時，中國也可以對美國釋放出的“積極”信號做出善意回應，重申中國希望在平等的貿易談判中解決貿易問題的一貫立場，以贏得國際社會對中國的支持。而美國則需要擺正心態，以平等姿態和合作誠意來推動中美貿易談判取得成果。