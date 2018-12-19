周波將訪台達電　創辦人鄭崇華現身歡迎

台達電創辦人暨榮譽董事長鄭崇華現身歡迎周波一行。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月19日電（記者 楊騰凱）台北上海雙城論壇20日登場，上海市常務副市長周波已於19日上午率135人訪問團來台。19日下午，周波一行人前往台北內湖科學園區參訪台達電子工業公司，周波到訪前，台達電總部1樓大廳就已被大批媒體包圍搶拍。台達電創辦人暨榮譽董事長鄭崇華、鄭的兒子台達電執行長鄭平也提早到現場歡迎周波一行人。



台達電由鄭崇華先生在1971年創立，以生產電視線圈和電子零組件、以及製造繞線式磁性元件等起家，為全球磁性及散熱元件重要供應商。近年來，台達電已逐步從關鍵零組件製造商邁入整體節能解決方案的廠商，深耕“電源及零組件”、“自動化”與“基礎設施”三大範疇，2017年集團總營收達84.71億美元。



鄭崇華原籍福建建甌，在1949年因國共內戰來到台灣，畢業於成功大學電機系，曾擔任亞洲航空航天儀器工程師、美商精密電子公司（TRW）工程師，後來創立台達電擔任董事長，而鄭崇華也已於2012年退休，現在身份為台達電創辦人暨榮譽董事長。



周波一行19日晚間會前往圓山飯店，出席雙城論壇歡迎晚宴，晚宴中將和無黨籍台北市長柯文哲交換禮物，20日上午周波將率訪問團出席雙城論壇，在晶華酒店舉辦開幕式，中午則前往台北健康公宅日照中心與長者共餐，最後在下午前往台北松山機場搭機返回。