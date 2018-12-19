花旗：全球股市尚未步入熊市　明年審慎樂觀

中評社香港12月19日電／美中貿易戰局勢撲朔迷離，近期全球股市波動起伏加劇，但花旗集團認為，全球股市尚未步入熊市，預期明年多頭續航，對市場抱持審慎樂觀的態度，並提出四大方向，協助掌握投資切入點。



中央社報道，花旗集團今天舉辦2019投資展望說明會，花旗（台灣）銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，雖然近期全球股市震盪未歇，但從花旗集團的熊市指標評估，目前18項指標中僅3項示警，相對於2000年的17.5項示警與2007年有13項示警，顯示股市未有步入熊市的跡象。



據花旗集團樂觀認為，2019年多頭將續航，且股優於債，對市場抱持審慎樂觀的態度，建議投資人不妨從“一機構”、“二市場”、“三觀察”、“四機會”等4個方向分析市場，掌握投資切入點。



所謂“一機構”，指的是各國中央銀行的態度。曾慶瑞表示，各國央行貨幣政策已成為影響全球市場的主要指標之一。從美國整體及核心消費者物價指數觀察，截至2018年8月，整體消費者物價指數為2.5%，對比50年平均值4.0%，仍然處於低檔，顯示美國經濟健康，目前沒有通膨問題。



因此，花旗集團預期，美國聯儲局（Fed）2019年將延續升息腳步。而在美國聯儲局之外，日本央行與歐洲央行亦會持續貨幣寬鬆政策，推估全球通膨在2019年依然溫和，維持在2.8%的水準。



至於二市場，指的是美、中兩大經濟體。根據國際貨幣基金組織（IMF）數據，美國國內生產毛額為19.4兆美元，穩坐全球第一大經濟體，中國排名全球第二，經濟產值達12.24兆美元，美、中兩大經濟體GDP已佔全球總GDP的40%，顯見2019年整體市場趨勢，仍會受到這兩大經濟體驅動。