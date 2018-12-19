游盈隆：蔡當地下黨主席　我對這黨感到悲涼

游盈隆舉行媒體茶敘。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月19日電（記者 黃筱筠）登記參選民進黨主席補選、台灣民意基金會董事長游盈隆今日下午與媒體茶敘時表示，“我對這個黨感到悲涼”，蔡英文請辭黨主席後卻主導後續黨務進行，推舉黨主席人選，“已經辭掉黨主席，不兼任黨主席，卻當地下黨主席”，社會觀感會不好，黨員感覺可能也不好。加上中生代還共推一個人，這個動作好像要打群架一樣，看起來都很奇怪。



民進黨主席補選，除了游盈隆登記外，“行政院秘書長”卓榮泰也登記參選。黨中央規劃29日、明年1月4日電視政見發表會，6日黨員投票選舉黨主席。



卓榮泰上午接受廣播訪問提到，“總統”提名初選、“立委”提名黨內都有機制，機制並沒有大問題，但是同時也要考慮贏的策略，策略就是可以變動的。



游盈隆對於卓的說法表示，相信接下來民進黨初選辦或不辦是焦點中的焦點，卓說初選要辦，但要考量“贏的策略”，什麼叫做“贏的策略”？可以根據“贏的策略”不舉辦黨內初選嗎？這才是重點。為什麼不直接了當說，“總統”初選要開放登記。，如果沒有人登記中執會會處理，不要再加上“贏的策略”。



他強調，黨章沒有規定“贏的策略”，他堅決捍衛黨的體制與既有制度，不要因人設事，要捍衛黨內民主價值。2020黨內初選要按照黨內初選來走，“不應該由派系來喬說現任優先，這樣民進黨會再次受傷”。



游盈隆也暗諷卓榮泰“帶職參選”，因為對手卓榮泰維持他秘書長身分，所到之處都是鎂光燈，“我沒有官職就沒有媒體追隨”。



但他表示，他也拜會許多黨內的人，陳水扁提到會鼎力支持，也拜會“總統府資政”辜寬敏、前“外交部長”陳唐山也打電話表達肯定等，黨內許多支持他的人，有些人不方便說出來，“畢竟卓榮泰後面站著的蔡英文，“總統”威力有多大？是台灣最大權力的人，很多人會怕她”。



游盈隆表示，他有一個預感這場選舉時間很短，看起來很冷，但最後會是猛暴性的選舉，會跌破很多人的眼鏡。



游盈隆也批評，敗選後，蔡英文跟柯文哲見面大家都很錯愕，兩人選前不愉快，選後突然之間大和解，這個動作很突然，很傷黨員的感情，蔡的動作是繼續在黨員傷口上灑鹽。