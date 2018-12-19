中評鏡頭：雙城論壇晚宴精心安排菜名藏玄機

雙城論壇迎賓晚宴在台北市圓山飯店舉行。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月19日電（記者 鄭羿菲）“2018台北上海城市論壇”在20日於台北晶華酒店登場，上海市常務副市長周波19日上午11點率團抵達台北，晚間7點出席圓山飯店歡迎晚宴。而圓山飯店自2008年兩岸重啟交流以來，即承接兩岸重要交流活動，其中包括4次兩岸會談，都是在圓山舉行。此次宴請周波一行人的晚宴料理精心安排，不僅菜色出眾，連菜名都暗藏玄機，隱藏著“北滬雙城共融共好”的絕妙好詞。



此次宴請周波的晚宴料理包括“迎賓四喜到台北”、“安平烏魚滬客來”、“酥炸雙拼美滋味”、“城中藏有佛跳牆”、“梅山共燒琵琶骨”、“永安石斑容游水”、“共憶干貝燒米糕”及“紅豆鬆糕圓山好”等8道料理，及兩道小菜。



2018地方選舉後兩岸關係會否改變、地方交流是否熱絡，都引起台灣社會高度關注，而雙城論壇訂20日正式舉行，上海代表團將由周波率135人來台。而周波在20日一早9點將出席雙城論壇開幕式，中午參訪健康公宅日照中心，並與長者共餐，緊接著在下午3點半搭機返回中國大陸，結束兩天的訪台行程。



2018台北上海城市論壇將以“循環經濟”為主題，台北、上海將在健康、文化、公共住宅、都更與垃圾分類等領域交流經驗，並將簽署《上海市與台北市青少年運動員培養交流合作備忘錄》、《上海市嘉定區與台北市大同區交流合作備忘錄》及《上海廣播影視製作行業協會與台北市文化基金會、台北市電影委員會交流合作備忘錄》。