雙城論壇晚宴居高臨下　品佳餚兼賞台北夜景

晚宴在圓山飯店12樓舉行。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月19日電（記者 黃筱筠）台北、上海雙城論壇明天登場，台北市政府今天晚上選在圓山飯店12樓舉行晚宴。晚宴地點選在圓山飯店12樓大宴會廳，居高臨下，往外看車水馬龍的台北景色映入眼簾，非常美麗。宴席上也準備了台灣釀造的金車葛瑪蘭威士忌酒，台北市政府端出雙城論壇晚宴能展現台灣味。



晚宴現場有19桌，除了台北市長柯文哲外，另外還有20位台北市議員、社民黨剛當選的台北市議員苗博雅也會出席，不過民進黨與時代力量市議員，都不會出席這場晚宴。