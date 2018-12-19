周波參訪台達電感想：很受啟發

上海市副市長周波受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月19日電（記者 楊騰凱）上海市常務副市長周波19日下午參訪位於台北內湖科學園區的台達電子工業公司。周波接受媒體訪問表示，這次看了內科2.0的版本很受啟發，在這麼一個小的地區，能夠有那麼多的產出，而且不斷在創新，都值得學習。他也說，上海改革開放取得舉世矚目的成績，其中包括台商、台企的發揮，他歡迎廣大的台商台企到上海來發展。



周波19日下午參訪位於內湖科學園區的台達電子工業公司總部，台達電創辦人鄭崇華，以及鄭崇華之子、台達電執行長鄭平到場相迎，周波也在台北市副市長鄧家基、上海台辦主任李文輝的陪同下，與鄭家父子合影留念。拍完照後便進入台達電內部參觀。而周波也在參觀結束後，回到台達電總部1樓大廳接受媒體訪問。



周波一行19日晚間會前往圓山飯店，出席雙城論壇歡迎晚宴，晚宴中將和無黨籍台北市長柯文哲交換禮物，20日上午周波將率訪問團出席雙城論壇，在晶華酒店舉辦開幕式，中午則前往台北健康公宅日照中心與長者共餐，最後在下午前往台北松山機場搭機返回。



媒體提問，特地到台達電參訪有沒有什麼特別的意義？



周波說，上海改革開放42年以來，取得了舉世矚目的成績，這裡面也有廣大台商台企發揮的作用，現在上海的台資企業超過1萬家，所以今天來到台達電子，就是想看看來學習，剛才看了以後還是很受啟發，這麼樣一個大企業不斷在創新，領域不斷在拓展。另外，新的產品令人耳目一新，十分震驚，8K的超清晰投影機，看了以後還是很有震撼力，祝他們可以取得更大的成績，也歡迎廣大的台商台企到上海來發展。



媒體提問，看了內湖科學園區有沒有發覺到可以相互學習或進一步交流的地方？



周波說，剛才看了內科，他們現在搞2.0的版本，事實上內科和上海的張江高科技園區是簽訂了交流合作的備忘錄，我們面臨了共同的問題，張江科學園區也正在不斷搞更新，就是原來產業的功能、科技的功能比較多，城市的概念不太多，所以為了吸引人才提供更多服務，也在不斷更新，所以叫“張江科學城”。

