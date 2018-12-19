柯文哲、周波晚上6點半先後抵達圓山飯店

雙城論壇東道主台北市長柯文哲抵達圓山飯店。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月19日電（記者 鄭羿菲）“2018台北上海城市論壇”在20日於台北晶華酒店登場，19日晚上於圓山飯店舉行雙城論壇歡迎晚宴。無黨籍台北市長柯文哲在晚間6點半抵達台北圓山飯店，而上海市常務副市長周波一行人也在5分鐘後抵達，隨後柯、周兩人也會在晚宴致詞並互贈禮物。



現場警力維安也不馬虎，除了在圓山飯店入口處，每輛進出車輛都要經過哨站查看外，從入口一路到飯店門口的路段也安排不少警力，可說是三步一崗、五步一哨。到了圓山飯店門口，還有便衣警察守在四方待命，隨時盯著現場狀況，務求沒有任何意外。



雖到晚間6點多仍未見獨派團體到場抗議，但台灣國已預告，將在20日一早8點半前往雙城論壇舉辦地晶華酒店陳情抗議。



2018地方選舉後兩岸關係會否改變、地方交流是否熱絡，都引起台灣社會高度關注，而雙城論壇訂20日正式舉行，上海代表團由周波率135人來台。而周波在20日一早9點將出席雙城論壇開幕式，中午參訪健康公宅日照中心，並與長者共餐，緊接著在下午3點半搭機返回中國大陸，結束兩天的訪台行程。



2018台北上海城市論壇將以“循環經濟”為主題，台北、上海將在健康、文化、公共住宅、都更與垃圾分類等領域交流經驗，並將簽署《上海市與台北市青少年運動員培養交流合作備忘錄》、《上海市嘉定區與台北市大同區交流合作備忘錄》及《上海廣播影視製作行業協會與台北市文化基金會、台北市電影委員會交流合作備忘錄》。