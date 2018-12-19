雙城論壇晚宴　柯再提兩岸一家親

柯文哲在雙城論壇歡迎晚宴上致詞。(照片：台北市政府提供) 中評社台北12月19日電（記者 鄭羿菲）“2018台北上海城市論壇”在20日於台北晶華酒店登場，19日晚上先舉行歡迎晚宴。無黨籍台北市長柯文哲致詞時再提“兩岸一家親”及“五個互相”，他說，只要秉持互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解和兩岸一家親的精神，兩岸關係一定會有和平穩定，也會達到互惠互利的雙贏局面。



無黨籍台北市長柯文哲與上海市常務副市長周波雙雙在晚間6點半左右抵達台北圓山飯店並出席歡迎晚宴，並互贈禮物。



柯文哲19日晚上出席雙城論壇歡迎晚宴致詞時表示，首先感謝遠從上海來台北參加雙城論壇的貴賓們，配合今年九合一選舉，第九屆的雙城論壇延後舉行，但並沒有減少大家的熱情 ，上海市這次派出130個人的代表團、台北也有250名產官學人士出席，參與人數超越歷屆盛況空前，代表大家對雙城論壇的重視，也因為雙方有互信的基礎，才能在這麼短時間內順利舉行。



柯文哲說，台北和上海是兩岸最先進的城市，也有各自城市特色，但是藉由過去八次雙城論壇的舉辦，雙方透過交流互相認識、互相了解，不但拉近彼此距離展開良好互動關係，並且經由互相尊重、互相合作簽署了三十項合作備忘錄，深化了各項領域的交流，成果非常豐碩



柯文哲指出，過去四年兩岸雖然政治形勢不斷變化，但雙城論壇還是持續舉辦，關鍵就是互相諒解，體諒彼此面對的困難秉持善意進行交流，也在交流活動累積信任，雙城論壇才能在一次又一次的挑戰下順利走到今天，希望未來雙方在既有的政治基礎上維繫得來不易的交流成果、持續發揮智慧與創意，讓雙城論壇長長久久、永續發展，成為兩岸和平發展的典範。



柯文哲認為，“只要秉持互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解和兩岸一家親的精神，兩岸關係一定會有和平穩定，也會達到互惠互利的雙贏局面。”



柯文哲表示，其實政治不難，只要把人民福祉當作最優先的考量，很多不必要的爭執就能化解，很多困難和問題就能解決，這不僅適用在台灣內部藍綠之間、甚至兩岸之間都是如此。目前兩岸關係有些僵持產生很多困擾，其實兩岸人民同文、同種、擁有共同的歷史文化，兩岸關係好符合兩岸人民的福祉，也有利於台灣經濟的發展，只要有更多善意的交流，他相信很多問題是可以解決甚至避免的。



柯文哲說，政治要落實在人民生活的每一天，政府應當服務人民而不是管理人民，從人民的需要出發，把人民福祉擺在最優先的位置這才是負責任的政府該有的作為，“也是處理兩岸關係該有的態度”。



柯文哲指出，兩岸開放交流已經超過三十年，兩岸之間的經貿文化交流已密不可分，今年也是中國大陸改革開放四十年，中國大陸已經是世界第二大經濟體，上海表現更是亮眼，且繼續向世界展現開放創新的實力，而台北在過去三十年的發展也展現開放包容的生命力確立了獨特的城市魅力。台北與上海各有千秋，台北的多元與包容、上海的繁榮與創新，希望雙方的交流可以達到共好共榮的目標。

