周波：兩市人民在兩岸一家親氛圍分享親友情

周波在雙城論壇歡迎晚宴上致詞。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月19日電（記者 黃筱筠）2018台北、上海雙城論壇20日舉行，無黨籍台北市長柯文哲19日晚上在圓山飯店宴請上海代表團，上海常務副市長周波致詞時表示，兩市人民在“兩岸一家親”的氛圍中，共同分享親情、友情，在座很多位都是雙城交流見證者、參與者，都為彼此做出積極貢獻，付出大量心血與汗水，他要真誠說一聲大家辛苦了。



周波強調，成功得來不易，需要我們不斷鞏固與提昇，明天上海與台北各界人事，將再聚首共謀兩市發展大計，也會簽署新的交流備忘錄，這是兩市合作的喜事與盛事。相信在雙方共同努力下，台北、上海交流合作會更深入、更廣泛且更富成效，兩市友誼一定會更加醇厚。



台北市政府選在悠久歷史的圓山飯店宴請上海團員，現場席開19桌，雙方除了致詞也互贈禮，氣氛非常溫馨融洽。



周波表示，上海與台北的城市論壇是我們兩個城市之間，重要機制化的交流平台，已經成功走過九年，九年來我們兩市密切往來、深入探討城市經驗，在科技、文化、教育、體育、城市建設，以及市政等很多領域，都有務實合作簽訂30項交流合作備忘錄，取得豐碩成果，上海也取得不少經驗。



周波致詞提到，很高興這次率領上海市代表團訪問台北，一到台北就看到整潔美觀的市容，體驗到充滿活力氛圍，感受到老朋友久別重逢的親切。在鄧副市長陪同下參訪，雖然時間很短但是收穫很多。



他表示，從公共住宅的理念、建設質量，到配套設施齊全完善，以及人性化的設計，智能化的運用，都超出他的想像。讓我們感到差距，從中可以學習到很多東西。到大溝溪生態園區，既使防洪又是公園宗綜合利用，都值得我們好好學習。



周波表示，現在自然災害越來越頻繁，並且越來越嚴重，對大城市來說是前所未有的挑戰，從中吸取很多經驗。



周波也說，到內湖科技高科技園區，這是首屆雙城論壇簽署的合作夥伴，就像柯市長說的我們都面臨了轉型的挑戰。他提到，參訪過程看到可以相互探討，共同解決、共同面對的問題。他代表上海市政府為這次訪問提供的幫助、熱情款待衷心感謝。