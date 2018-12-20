雙城論壇互贈禮品　寓意深遠

周波贈送柯文哲書法作品。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月20日電（記者 黃筱筠）2018台北上海雙城論壇19日晚上以圓山飯店晚宴展開序曲。無黨籍台北市長柯文哲挑選名字為“靚瓶”的玻璃藝術品贈送給上海市常務副市長周波；周也回贈一幅“千江有水千江月，萬里無雲萬里天”書法，主要寓意為心境高遠，超凡脫俗，只要心繫兩岸，就一定會晴空萬里。



根據上海方提供的簡介，“千江有水千江月，萬里無雲萬里天”出自宋代禪僧雷庵正受的《嘉泰普燈錄卷十八》，是境界極高的佛家語，指明月照江河，月光渺渺，無所不缺；無雲無遮、晴空萬里，自然總是晴天。



此外，台灣女作家蕭麗紅也引用《千江有水千江月》為長篇小說書名，曾獲得文學獎，30年來感動海峽兩岸無數青年男女。



台北市政府的禮品則是，傳承玻璃工藝與環境保護之間，交織出雙贏平衡點的玻璃工藝品。它是用TFT回收玻璃原料手工精製而成，透過玻璃的回收、再製，讓原本已經廢棄的玻璃，經由“國寶級”工藝師傅的巧手，重新賦予非凡的藝術價值。



北市府也說，為了進一步推廣環境保護，並讓“靚瓶”的質地更加晶瑩剔透，工藝家們捨棄傳統的瓦斯八卦窯，改由再生能源的電極式窯爐，在1500度的高溫下，淬鍊出高雅多變的精巧成色，加以渲染與沾色的多層次技法，使外觀優美線條與底色相互輝映



這只“靚瓶”以優雅的環保藝術品姿態，做為2018台北上海城市論壇的主題─“循環經濟”之紀念，並展現出環境保護與都市發展共容共好的無限可能。