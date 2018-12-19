日自衛隊內部也對採購巨額裝備抱有疑問

中評社香港12月19日電／日本政府在新《防衛計劃大綱》中首次提及從美國購入裝備時利用的“對外有償軍事援助”（FMS），寫明將推進高效獲取。然而，實際上計劃接連購置彈道導彈防禦系統及最尖端戰鬥機等巨額裝備，通過FMS的採購金額不斷膨脹。自衛隊員中也有人質疑稱：“能得到國民的理解嗎？”



共同社報道，FMS是在美國提出的交貨期和估算價格基礎上事先決定貨款，交貨後結算實際所花費用的機制。協議過程中出現過因美國企業的原因而費用高漲、或單方面交貨延期等情況，認為這是對美方有利的制度的批評根深蒂固。



通過FMS的裝備採購金額到2014年度為止不到2000億日元（約合人民幣123億元），但2015年度以來擴大至4000億日元規模。2019年度預算的概算要求中為6917億日元（合同金額）創新高，成為推升防衛費的主要原因。



其中，2套陸上部署型導彈攔截系統“陸基宙斯盾系統”購置相關費用為2352億日元，6架最尖端隱形戰機F-35A的購置費佔916億日元。



根據遵循防衛大綱的下期《中期防衛力整備計劃》（中期防），將改裝海上自衛隊護衛艦“出雲”號，推進實際上的航母化。政府設想搭載能夠短距離起飛和垂直著陸的F-35B，將在2019至2023年度引進18架。



未來計劃建立F-35AB兩種總計147架的態勢，需要巨額費用是不爭的事實。



對於相繼購置巨額裝備的計劃，自衛隊第一線叫苦稱：“新裝備如何使用還不清楚。哪個部隊都人員不足，運用不當將陷入癱瘓。”還有幹部表示：“雖然什麼都有最好不過，但為了獲得國民的理解，應當更有計劃地使用防衛費。”