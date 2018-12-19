柯文哲雙城論壇晚宴致詞全文

柯文哲。（台北市政府提供） 中評社台北12月19日電（記者 鄭羿菲）台北市政府19日晚間在台北圓山飯店舉辦台北上海雙城論壇歡迎晚宴，台北市長柯文哲在晚宴致詞中首先感謝遠從上海來台北參加雙城論壇的貴賓們，以及雙方工作同仁的辛勞。柯文哲表示，只要秉持互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解和兩岸一家親的精神，兩岸關係一定會和平穩定，也可以達到互惠互利的雙贏局面。



柯文哲表示，配合今年台灣九合一選舉，第九屆的雙城論壇延後舉行，但這延遲並沒有減少大家的熱情，上海這次派出130人的代表團，台北也有250位產官學界人士出席，參與人數超越歷屆、盛況空前，代表大家對雙城論壇的重視，也因為雙方有互信的基礎，才能在這麼短的時間內順利舉行，他要特別感謝雙方工作同仁的辛勞。



柯文哲表示，台北和上海是兩岸最先進的城市，也有各自的城市特色，藉由過去8次雙城論壇的舉辦，雙方透過交流，互相認識、互相了解，不但拉近了彼此的距離、展開良好的互動關係，並且經由互相尊重、互相合作，簽署了30項的合作備忘錄，深化了各項領域的交流，成果非常豐碩，過去四年，兩岸雖然政治形式不斷變化，但是雙城論壇還是持續舉辦，關鍵就在互相諒解，體諒彼此面對的困難，秉持善意、進行交流，也在交流中累積信任，雙城論壇才能在一次又一次的挑戰下，順利地走到今天。



柯文哲表示，希望未來雙方在既有的政治基礎上，維繫得來不易的交流成果，持續發揮智慧和創意，讓雙城論壇長長久久、永續發展，成為兩岸關係和平發展的典範，只要秉持互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解和兩岸一家親的精神，兩岸關係一定會和平穩定，也可以達到互惠互利的雙贏局面。其實政治不難，只要把人民的福祉當作最優先的考量，很多不必要的爭執就能避免，很多困難的問題也能解決，不僅台灣內部的藍綠之間，甚至兩岸之間都是如此。目前兩岸關係有些僵持，產生了很多困擾，其實兩岸人民同文同種，擁有共同的歷史文化，兩岸關係好，符合兩岸人民的福祉，也有利於台灣的經濟發展，只要有更多善意的交流，他相信，很多問題是可以解決、甚至避免的，政治要落實在人民生活的每一天，政府應當是服務人民，而不是管理人民，從人民的需要出發，把人民的福祉擺在最優先的位置，這才是負責任的政府該有的作為，也是處理兩岸關係該有的態度。



柯文哲表示，兩岸開放交流已經超過30年，兩岸之間經貿、文化交流已密不可分，今年也是中國大陸改革開放40年，中國大陸已經是世界第二大經濟體，上海的表現更是亮眼，而且繼續向世界展現開放、創新的實力，台北在過去30年的發展，也展現了開放、包容的生命力，確立了它獨特的城市魅力，台北與上海各有千秋，台北的多元與包容、上海的繁榮與創新，希望雙方的交流可達到共好、共榮的目標，台北與上海的雙城論壇是兩岸之間的交流典範，未來仍將常態性辦理，為兩岸和平發展作出貢獻。



柯文哲表示，但是極端氣候、經濟全球化、貧富懸殊等問題，也為城市的永續發展，帶來沈重的壓力，台北與上海都面臨同樣的問題，也在努力尋找答案，這也是未來雙城論壇的重要課題。今年論壇的主題是“循環經濟”，在這個主題之下，還有公宅與都更、健康產業、文化、環保等分論壇，在這些領域，雙方都已累積一些成果，希望大家在這次的論壇中，彼此學習、交流，為台北與上海的城市升級轉型找出路，實現宜居、永續的城市願景。



柯文哲表示，今晚難得共聚一堂，在明天辛苦的研討會之前先輕鬆一下，相信今晚的快樂時光，會讓明天的研討會更有效率，最後他代表台北市主辦單位，邀請大家一起舉杯，再次歡迎上海朋友的到來，也祝福這次論壇像過去一樣順利、圓滿、成功，並預祝大家新年快樂。