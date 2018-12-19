外交部：望美方虛心傾聽眾世貿組織成員呼聲

中評社北京12月19日電／2018年12月19日外交部發言人華春瑩主持例行記者會：



問：我們看到，美國總統國家安全事務助理博爾頓13日就美政府發布新非洲戰略發表了一些批評中國的言論，美國內很多人以及很多非洲國家都對此提出批評。美國一些官員和研究機構指出，中國在非洲基礎設施建設解決了非洲最迫切的發展需求，美國對中非合作批評恐自討沒趣、得不償失。博爾頓的講話基調太過負面且充滿對抗色彩，美國對非政策不應以攻擊中國為主要目標，若美國持此觀念同中國競爭則必敗無疑。贊比亞多位高官要求博爾頓收回錯誤言論。坦桑尼亞高官表示，中非關係基於兄弟般的友誼，建立在相互尊重基礎上，對中非關係抱怨的人，能夠像中國人那樣為非洲國家的獨立和發展作出巨大犧牲嗎？你對此有何回應？



答：我注意到了有關報道。美國發布新非洲戰略以及你提到的美國官員相關言論引發國際社會甚至美國內如此廣泛的質疑和批評，的確值得美方相關官員好好反思。



中國對非合作一貫堅持真實親誠理念和正確義利觀。在今年中非合作論壇北京峰會上，習近平主席提出中國對非合作堅持“五不”原則，也就是：不干預非洲國家探索符合國情的發展道路，不干涉非洲內政，不把自己的意志強加於人，不在對非援助中附加任何政治條件，不在對非投資融資中謀取政治私利。這既樹立了中國對非合作的自律標杆，也展示了國際發展合作的道德準則。中非友誼真不真，中非合作實不實，中國對非援助效果好不好，只有非洲人民才最有發言權。



美方應該想清楚，美國新非洲戰略到底是為了促進非洲的發展，還是為了針對中非合作？如果是前者，中美可發揮各自優勢，共同支持非洲發展。如果是後者，相信非洲人民的眼睛是雪亮的，美國的這種做法不僅自討沒趣，還會自取其辱。



問：世貿組織正在對美國進行第14次貿易政策審議。我們注意到，在首日會議上，已有40個成員向美國提出了1700多個書面問題；64個成員發言，對美國阻撓世貿組織上訴機構成員遴選，以“國家安全”為名提升鋼、鋁、汽車等產品的關稅等一系列政策措施表示關注，並要求美國以建設性態度參與多邊貿易體制，發揮積極作用。歐盟常駐世貿組織代表表示世貿組織陷入深度危機，而美國正處於震源。中方對此有何評論？



答：關於世貿組織正在對美國進行的貿易政策審議，中國常駐世貿組織代表張向晨大使已經作了十分精彩和有力的發言，闡述了中方的鮮明立場和態度。



正如你所說，這次貿易政策審議中，許多世貿組織成員代表都表達了對美國奉行單邊主義和保護主義貿易政策的關切、擔憂和批評。希望美方能認真虛心地傾聽廣大世貿組織成員的呼聲，切實承擔責任，忠實履行對多邊貿易體制的義務。



問：一小時前，中國商務部發布了中美舉行經貿問題副部級通話的消息。你能否提供更多細節，包括雙方通話人員及討論議題？



答：我注意到中國商務部發布了一條簡短消息。我不掌握具體細節，請你向商務部詢問。



問：據加拿大《國家郵報》報道，第三名加拿大人在中國被拘押。你能否證實並提供更多細節？



答：我不掌握你說的情況。此前兩名加拿大公民康明凱和邁克爾因涉嫌從事危害中國國家安全的活動被中方有關部門依法採取強制措施，相關情況我們已經作了詳細的介紹。



追問：所以你無法證實？你沒有聽說任何消息？



答：我沒有聽說。



問：一些分析人士認為，習近平主席在昨天的演講中沒有提到市場經濟對於改革開放的影響，也沒有提出新的改革開放目標。請問這對中美經貿談判將產生什麼影響？



答：昨天，習近平主席在慶祝改革開放40周年大會上的重要講話已全文發表，希望你們能認真閱讀。習近平主席對中國改革開放40年成就作出全面深刻總結，並對未來中國前進方向作出明確指引，我們都倍感振奮。我想這有利於國際社會更好地認清中國從哪裡來、現在在哪裡、要往哪裡去，也將進一步增進對中國未來發展的信心。



中美經貿磋商正由雙方經貿團隊按照兩國元首會晤重要共識精神有序推進。我們當然希望雙方能以相互尊重、相互平等和言而有信、言行一致為前提，通過磋商達成互利雙贏的結果。



問：美國總統特朗普18日簽署法令正式成立太空司令部，這意味著掌管太空事務的美國太空部隊正式成立。此前據美國有關機構的報告，這是為防備中俄對太空的軍事利用。中方對此有何評論？



答：外空是全人類共同的財產。中方一貫主張和平利用外空，反對外空武器化和外空軍備競賽，更反對把外空作為新的戰場。我們希望國際社會特別是有關大國能夠共同努力，切實維護外空持久和平與安寧。



問：據報道，美國敘利亞問題特別代表傑弗裡表示，美不再尋求推翻敘利亞巴沙爾政權，但要求敘政府作出徹底改變，否則將不能從西方國家或金融機構獲得重建資金支持。中方對此有何評論？



答：中方始終認為，敘利亞主權、獨立和領土完整應當得到維護和尊重，敘利亞的前途命運應由敘利亞人民自主決定。



敘利亞問題有關各方應該根據聯合國安理會第2254號決議等共識精神，在尊重敘主權、獨立和領土完整的基礎上，推動由敘人主導、敘人所有的包容性政治進程。中方願同國際社會共同努力，為推動敘問題早日妥善解決繼續發揮積極和建設性的作用。



問：據報道，18日，歐盟委員會主席容克在非洲—歐洲高級別論壇記者會上稱，在很多情況下，中國向非洲提供的支持使很多非洲國家陷入巨額債務。歐非關係中看不到這種情況，我們在這方面做得更好。中方對此有何評論？



答：中方始終秉持真實親誠理念和正確義利觀，同非洲各國開展互利共贏的務實合作，有力支持了非洲經濟發展和民生改善，受到非洲人民的廣泛歡迎和國際社會的普遍認可。沒有哪個非洲國家是因為同中國開展合作而陷入債務困難的。



非洲國家債務問題從根本上說是不公正的國際經濟秩序的產物。當前部分非洲國家出現債務問題，成因是什麼？主要債權方是誰？事實很清楚。希望有關方面做好自己應該做的事，切實加大對非洲經濟發展的支持。



問：華為公司昨天接待了一些外國記者並回答他們提出的問題。請問外交部認為這種做法是否會對解決孟晚舟事件有所幫助？



答：華為公司向外國記者介紹公司有關情況，有利於外界更好地全面了解華為。有關具體情況你應該直接向華為公司了解。



近期很多人都很關心華為。華為作為全球第一大通信設備供應商，與世界很多國家都開展了很好的合作，其產品質量、信譽、安全性等都受到了合作夥伴的廣泛充分肯定。沒有任何方面能拿出證據證明華為像某些國家、某些人所指稱的那樣構成安全威脅。



個別國家在沒有任何事實根據和確鑿證據的情況下，將正常的科技發展與合作政治化，以“可能存在安全威脅”的“莫須有”罪名抹黑打壓華為等中國高科技企業，這是非常狹隘的“有罪推定”的思維，本質上是赤裸裸的科技霸權主義和貿易投資保護主義，也違反了WTO的非歧視原則。



中國的發展權利包括中國高科技企業的發展權利應該得到各方充分尊重。有關方面應該明白一點，任何抹黑攻擊都無法阻擋中國企業成長發展走向世界的步伐。



問：我有兩個問題。梵蒂岡代表團日前訪華並會見了中國主教，你能否提供更多信息，他們討論了什麼問題？第二，德國正收緊非歐盟企業收購德企的國家安全調查門檻，部分人認為這是因為德方對中國企業收購越來越感到不安，比如美的收購庫卡公司。中方對此有何評論？



答：關於第一個問題，中方對改善中梵關係始終抱有誠意，並為此作出了不懈努力。中梵雙方於今年9月簽署了關於主教任命的臨時性協議，這是雙方在關係改善進程中取得的重要階段性成果。雙方將繼續保持溝通，落實好協議有關精神。



關於第二個問題，據我了解，德方現在進行的一些討論或者可能採取的行動並沒有明確指向特定國家或特定企業。目前中德關係發展勢頭良好。今年7月舉行的第五輪中德政府磋商期間，雙方發表聯合聲明強調反對一切形式的保護主義。面對當前保護主義和單邊主義加劇的複雜形勢，各方在出台有關措施時應注意避免向外界釋放錯誤信號。中德都是世界主要經濟體，有責任共同維護自由貿易和多邊主義，通過擴大雙向開放為兩國高水平互利合作和維護開放型世界經濟注入正能量。希望德方為包括中國企業在內的外國企業赴德投資創造公平開放的市場准入環境和穩定的制度框架。



問：日本防長岩屋毅就任後今天首次視察“出雲號”，中方對日本防長視察“出雲號”以及該艦升級改造有何評論？



答：昨天，我已經回答了這方面的問題。我願重申，由於歷史原因，日本在軍事安全領域的動向一直受到亞洲鄰國和國際社會的高度關注。我們敦促日方切實汲取歷史教訓，堅持“專守防衛”的政策承諾，堅持走和平發展道路，在軍事安全領域謹慎行事。