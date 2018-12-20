盼桃園現風華　大溪豆干老總：拼經濟是王道

黃建嘉。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園12月20日電（記者 黃文杰）桃園大溪豆干業者大房豆干第四代黃建嘉接受中評社訪問表示，這次地方選舉結果，說明一件事，就是老百姓希望拼經濟，不管是哪種意識形態，選後只有經濟型態，桃園長期以慈湖兩蔣元素賺觀光財，歷經“潑漆事件”後要調整，庶民經濟才是王道，為何不能塑造兩蔣飲食文化在桃園？這無關威權象徵。



國民黨朱立倫2008年擔任桃園縣長，讓陳水扁執政時關閉的慈湖重新開放，重新定位兩蔣文化，讓慈湖風華再現，整個大溪觀光產業跟著蓬勃發展。大溪豆干業趕搭第一波開放熱潮，生意興隆，不過蔡英文上台，陸客銳減，今年二月爆發慈湖陵寢潑漆，一度關閉，市府與承攬廠商官司，以重新招標，全數清空，現在慈湖遊客小心無任何廠商進駐。



大房豆干曾進駐慈湖遊客中心，以兩蔣故事行銷包裝大溪豆干，後來市府與慈湖委外廠商官司案，跟著撤離，總經理黃建嘉接受中評社訪問，對於慈湖帶動地方經濟仍期待。



黃建嘉告訴中評社，先前看到桃園市長鄭文燦拋出希望跟高雄市長當選人韓國瑜合作，以“北進南出”、“南進北出”模式，這種桃園高雄合作，讓陸客多元認識台灣，給予高度期待。桃園最知名就是大溪慈湖的兩蔣文化園區，最適合陸客來參觀。



被問到，是否感受陸客要來台灣？“桃園好像沒有收到訊息”，他說。



黃建嘉分析，不全然是桃園是民進黨執政被跳過，畢竟全台每個縣市，不分藍綠都努力拼經濟，本來就不強調政治的“意識形態”，而是強調庶民生活的“經濟型態”。



他回顧2008年，第一波慈湖重新開放，在取得蔣家人的同意，兩蔣Q版公仔等相關商品，賣得嚇嚇叫，大批陸客團來大溪，刺激消費，這是標準賺文化財與觀光財，但是10年過後，慈湖是否依舊要靠兩蔣來賺觀光財？還是朝向一般風景區來重新規劃？現在的桃園市政府要好好思考。



黃建嘉坦言，慈湖陵寢潑漆事件之後，整個慈湖觀光動線跟著變動，過去“後慈湖進”、“前慈湖出”，基於安全與配合安檢，變成“後慈湖進”、“後慈湖出”，後慈湖遊客根本不會進到前慈湖，遊客數更是少，但是慈湖潑漆事件之後，並未爆發雙方激烈抗議，顯然黨國意識形態沒有很明顯，遊客要的是好玩的風景區。



他從業者角度來看，慈湖兩蔣園區不管怎麼轉，轉到最後，真正能幫助業者賺錢才重要，以鄭文燦向來不排斥或迴避兩蔣歷史，有可能看到“慈湖2．0”的模式。

