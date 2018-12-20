“香港牽動我的心”美術創作展昨在港開幕

“香港牽動我的心——慶祝改革開放40周年美術創作展”在香港會展中心舉行開幕禮（中評社 張心怡攝） 中評社香港12月20日電（記者 張心怡）19日下午，“香港牽動我的心——慶祝改革開放40周年美術創作展”在香港會展中心舉行開幕禮，展示逾百位兩地國際知名畫家、香港青少年畫家創作的200多幅風格各異的作品。此次創作展的主題——“香港牽動我的心”引自國家主席習近平2017年來港視察時所說的“香港發展一直牽動著我的心”。



香港特區政府行政長官林鄭月娥，中央政府駐港聯絡辦副主任楊健、陳冬，外交部駐港特派員公署特派員謝鋒，解放軍駐港部隊副政治委員陳亞丁少將，香港特區政府民政事務局局長劉江華，中央政府駐港聯絡辦宣傳文體部部長朱文，中央美術學院院長范迪安，香港各界文化促進會會長譚錦球、主席翟美卿、執行會長馬浩文，香港美協主席蕭輝榮，活動籌委會主席蔡加贊等出席開幕禮。出席活動的還有，各主辦單位、支持單位、協辦單位負責人，參展藝術家和香港青少年代表，社會各界嘉賓等300餘人。



范迪安致辭時表示，央美多名藝術家及學生10月份來到香港，所描繪的維港、太平山頂、獅子山等香港景色，反映了香港的繁榮和穩定。藝術家們想用濃墨重彩描繪改革開放40年來的滄桑巨變，體現了香港風景、人文景觀，同時這些畫作也能激勵和感染觀眾，具有鼓舞人心的力量。



范迪安談到，這些畫作凝聚了強烈的思想共鳴，內容十分豐富，也展現了鮮明的時代特征，展現了中華民族的偉大。今年是改革開放40周年，同時也是央美建校100周年，要用大愛來哺育莘莘學子，以堅定信念滿懷信心迎接香港美好未來。