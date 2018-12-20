慶改革開放40年　動人畫作展香江之美

畫作“習主席與香港青少年在一起”（中評社 張心怡攝） 中評社香港12月20日電（記者 張心怡）“香港牽動我的心——慶祝改革開放40周年美術創作展”19日下午在香港會展中心舉行開幕禮，香港行政長官林鄭月娥出席並參觀畫展。此次美術創作展展示逾百位兩地國際知名畫家、香港青少年畫家創作的200多幅風格各異的作品，為慶祝改革開放40周年獻上一份賀禮，也讓香港觀眾可一飽眼福。



創作展分兩次於2018年12月18日至22日、2019年1月3日至10日，分別在香港會議展覽中心、香港中央圖書館舉行。第一次展出，共有香港和內地66位知名藝術名家132件精品參展。其中，中央美術學院方面，範迪安、王少軍、戴士和、丁一林、張路江、陳平、張義波等17位藝術家的46件作品參展；香港方面，蕭輝榮、董小明、歐陽乃沾、朱達誠、沈平、王秋童、徐嘉煬、何百里等49位藝術家的86件作品參展。活動還邀請了60名香港青少年的60幅優秀作品參展。



此次創作展分“香江潮湧 時代新貌”、“東方之珠 風采依然”、“獅子山下 大美家園”、“美育花朵 藝術未來”四個版塊。第一版塊：主要呈現香港闊步發展的壯闊歷程，特別是香港回歸以來取得的巨大成就；第二版塊：主要呈現香港社會和諧穩定、安居樂業，東方之珠魅力更勝往昔的繁榮景象；第三版塊：主要呈現香港的著名景點和風物，展示大美香江的醉人勝景；第四版塊：主要呈現香港青少年傳承中華美育精神，弘揚中華文化，積極接受美育教育和熏陶，投身藝術事業取得豐碩成果的良好精神風貌。



為籌備此次展出，中央美術學院組織該院15位藝術家專程來港寫生創作，為今年國慶期間的香港增添了一道亮麗的風景。該院還組織藝術家們在京創作了“習主席與香港青少年在一起”、“東方之珠 浪漫依然”等作品，主題宏大，思想深邃，震撼心靈。特別是“習主席與香港青少年在一起”這一作品，以2017年習主席視察香港時，考察香港少年警訊永久活動中心暨青少年綜合訓練營，與香港青少年在一起的新聞場景為藍本，增加了在西九故宮文化博物館簽約儀式上表演粵劇的兩名香港青少年形象。畫面中，習主席高興地與香港青少年交流並點贊，展示了中央和習主席對香港的關心，特別是對香港青少年的關愛、讚揚和期許。

