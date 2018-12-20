劉相平：韓國瑜為國民黨注入新鮮空氣

南京大學台灣研究所所長劉相平（中評社 海涵攝） 中評社香港12月20日電（記者 海涵）日前，由南京大學台灣研究所和江蘇省台灣研究中心主辦的“九合一”選舉後的台灣政局與兩岸關係發展學術研討會在南京召開。南京大學台灣研究所所長劉相平在談到“九合一”選舉時表示，此次“九合一”選舉民進黨潰敗，但也是國民黨的勝利，因為這一次選舉中，國民黨確實和民意站在了一起。而此次國民黨在“九合一”選舉中取得勝利，“韓國瑜為重要引領”，韓國瑜給國民黨注入了新鮮空氣。



劉相平指出，2018年台灣“九合一”選舉，就縣市長部分而言，民進黨從13席斷崖式掉落到6席，國民黨從6席增長到15席。民進黨此次潰敗，是台灣各種社會矛盾總爆發的結果，這些矛盾包括全球化與本土化的矛盾、南北矛盾、階層矛盾、“同婚”與“反同婚”的矛盾、燃煤發電政策與反空氣污染的矛盾、大學校長自主推選和民進黨橫柴入灶式的破壞干預之間的矛盾，在選舉中突出表現為台灣人民對“好日子”的向往與民進黨在僵化意識形態約束下膠柱鼓瑟、治絲益棼的施政之間的矛盾。台灣民心思變，因為民眾希望生活幸福，當“大幸福”無法實現時，他們轉而希望“小確幸”，然而，當“小確幸”也越來越少時，他們徹底失望了，他們為此投出了反對民進黨的一票，因此，這次選舉，是台灣人民反抗民進黨統治的勝利，是“討厭民進黨”的勝利。“但，這也是國民黨的勝利。這一次，國民黨確實和民意站在了一起！”



他認為，此次國民黨在“九合一”選舉中取得勝利，“韓國瑜為重要引領”。在民進黨當局執政不利、引發民怨的背景之下，韓國瑜的出現使得民怨找到了宣洩途徑。台灣民眾對於民進黨有著深深怨恨，把希望寄托在非民進黨的參選人身上。韓國瑜在競選時一針見血地指出高雄“又老又窮”的窘境，提出了諸如“貨要賣的出去，人要能進來”、“要拼經濟”的口號。這些口號以淺白的語言道出了高雄人民的心聲，也道出了整個台灣人民的心聲，並發展成“韓流現象”。



劉相平說，韓國瑜給國民黨注入了新鮮空氣。首先，韓國瑜具有清廉、勤政、能幹的品質，光明磊落；其次，韓國瑜沒有成套的政見綱領但“大白話”直指人心；再次，背不出具體數據但有大方向；最後，韓國瑜是“非典型國民黨人”緊接“地氣”。



劉相平並認為，韓國瑜在“九合一”選舉中，在綠營長期執政的“堡壘”地區公開宣布接受“九二共識”，並得到高雄乃至全台民眾的接受和肯定，這充分說明，“九二共識”在台灣民眾心中已經得到進一步鞏固和強化了。