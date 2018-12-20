日本專家答中評：東海是日中最核心問題

日本慶應義塾大學教授加茂具樹（中評社 李娜攝） 中評社香港12月20日電（記者 李娜）日本慶應義塾大學教授加茂具樹日前參加“東亞合作論壇2018：新時代的中日韓關係”國際學術研討會時接受中評社記者採訪，就中日關係發展發表看法，他認為，日中兩國關係的政治基礎之所以如此薄弱，一是因為日本民眾對中國描繪的國際治理的藍圖感到不安，而中國民眾對日本外交戰略和國內政治動態也抱以警惕態度。另一方面是日中兩國在東海問題上的緊張態勢。



加茂具樹認為東海問題是日中之間最核心的問題。日本社會認為綜合國力急劇上升的中國在軍事能力方面的迅猛提升，被認為是想通過實力來改變南海和東海現狀的舉動，在一定程度上可以反映出潛在的中國秩序觀，由此而對中國感到擔憂。但目前在東海秩序上，包括10月份安倍首相訪華之後，日中雙方的國家利益的調和還尚未有解決方案。他認為，最好的方法是習近平主席訪問日本之後，兩國就東海問題進行磋商。



對於安倍首相日前將“印太戰略”的名稱更名為“印太構想”，加茂具樹認為，安倍首相的“印太戰略”與美國的“印太戰略”不一樣，日本的“印太戰略”以經濟發展為主，因為與印度太平洋、非洲等地區發展合作是非常重要和必要的，這也是日本參與“印太戰略”最初的想法。



加茂具樹談到今年5月份李克強總理訪問日本時，日本外務省、經濟產業省，中國商務部、發改委共同簽署關於開展第三方合作的文件，而文件中日本沒有提“印度－太平洋戰略”，中方沒有提“一帶一路”。因為日中雙方考慮的是，第一，一定要實行第三方合作；第二，不願兩國之間發生矛盾，回避敏感問題。他認為目前日中兩國發展關係主要有兩個特點，一是努力改善兩國關係；二是不太願意找麻煩。



對於日本參與“一帶一路”的可能性，加茂具樹表示，“一帶一路”是由中國提出的，到目前為止，安倍首相還沒有提過願意加入“一帶一路”。他認為，對中方來說，日本參與“一帶一路”是一種政治需要，要讓安倍首相在公開場合說支持中國的“一帶一路”的可能性不大。目前雙方最大的利益合作還是第三方市場合作。



