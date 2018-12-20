中評關注：譚瑾瑜談兩岸產業第三地合作

台灣經濟研究院新興市場發展研究中心主任譚瑾瑜（中評社 海涵攝） 中評社香港12月20日電（記者 海涵）由南京大學台灣研究所和江蘇省台灣研究中心主辦的“九合一”選舉後的台灣政局與兩岸關係發展學術研討會在南京召開。台灣經濟研究院新興市場發展研究中心主任譚瑾瑜表示，兩岸產業合作拓展東南亞市場，可為下一階段擴大兩岸產業合作面向的試金石，應當持續透過兩岸智庫或者企業協會等定期交流方式，整體規劃發展方向與重點。



她認為，當前，東南亞市場具有一定的需求潛力，東南亞地區許多國家正逢產業轉型的關鍵時刻，因應全球工業4.0的風潮，各國多有吸引外資前往促進產業升級之優惠措施與需求。而且，東南亞國家多有大量的基礎設施建設需求。



此外，譚瑾瑜說，兩岸企業著眼於東南亞市場商機，在東南亞地區都各自有其發展。比如，兩岸與越南投資均很均屬密切，與泰國的貿易往來也很頻繁，同印尼都有高度地經貿合作。台灣在東南亞地區以投資民生產業為主，早期進駐東南亞的廠商多因台灣工資及匯率上揚所致，隨著台灣高科技產業的發展，因國際產業分工體系需求進駐投資建立生產基地和銷售網絡，金融保險業及相關服務業漸次投資就近服務。中國大陸則在“走出去”及“一帶一路”政策下，多為國營企業投資於基礎設施，基礎設施建設相關產業進駐投資，另在中國大陸電商及互聯網快速發展下，亦積極赴東南亞投資數位貿易區或是電商平台。



譚瑾瑜強調，兩岸產業在東南亞市場均有其優勢及利基，難能可貴的是，兩岸產業長久以來在中國大陸茁壯發展的基礎下，已在電子電機、資通訊產業、紡織、塑橡膠製品、汽機車零配件以及手機等產業，建構了完整的供應鏈分工體系，若有機會一同合作，兩岸可結合各自優勢，將既有之產業合作基礎關係，搭配東南亞國家所推動的工業4.0，共同拓展東南亞市場，將兩岸產業合作優勢拓展至第三地。

