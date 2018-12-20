中評關注：柯再拋兩岸一家親　蔡英文買單？

柯文哲再提兩岸一家親，蔡英文可能買單嗎？（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月20日電（記者 黃筱筠）2018台北上海雙城論壇登場，無黨籍台北市長柯文哲19日晚宴請上海代表團再提通關密語“兩岸一家親”。柯文哲在確定連任市長之後，馬上在第一任期尾聲舉辦雙城論壇，是所有縣市首長選後“頭香”。蔡英文在九合一大選敗選後，一心想要修補“綠白關係”，蔡政府對柯重提“兩岸一家親”的態度為何值得關注。蔡若能籍由接納柯的兩岸一家親，不但可在綠白合作跨進一步，更是在化解兩岸僵局上邁開一大步。



柯文哲在雙城論壇前的晚宴，再度提出“兩岸一家親”。柯說，目前兩岸關係有些僵持，產生了很多困擾，其實兩岸人民同文同種，擁有共同的歷史文化，兩岸關係好，符合兩岸人民的福祉，也有利於台灣的經濟發展，只要有更多善意的交流。



柯上述談話，除了對中國大陸拋出善意，也對蔡英文說，“你無法解決兩岸僵持，但我可以”。



而周波在柯文哲後面致詞也提及，兩市人民在“兩岸一家親”的氛圍中，共同分享親情、友情。就是在回應柯文哲，也肯定“兩岸一家親”。



國民黨在九合一選舉拿下15個縣市，加上無黨籍柯文哲，總共16個縣市在選後都積極要與中國大陸展開合作。柯文哲選後率先舉行雙城論壇，搶得兩岸合作的先機，若能打通“兩岸”任督二脈，柯在2020年大選將有很大機會。



相較之下，蔡英文維持現狀的兩岸論述，在九合一選舉民進黨慘敗之後，凸顯她的維持現狀走不通，因為兩岸不往來的狀態下，許多基層民眾感受不到經濟紅利，才會在縣市首長選舉，改支持國民黨提名的候選人，高雄市長當選人韓國瑜是最明顯的例子。



就如同登記參選民進黨主席的游盈隆所言，蔡英文的兩岸論述必須要檢討，雖然游的背景，也可能無法認同柯文哲的“兩岸一家親”。但蔡若堅持“維持現狀”的說法，無法為兩岸僵局解套。



柯文哲連任選選舉時，原本想尋求民進黨合作，當時還隱晦的擺脫“兩岸一家親”的說法，尋求綠營支持者，但選舉過程綠白決裂，加上“兩岸一家親”能為兩岸打開一條暢通的路，柯文哲未來若想尋求2020大位，想必“兩岸一家親”仍是兩岸論述主軸。屆時很可能就是柯文哲的“兩岸一家親”對上蔡的兩岸論述。

