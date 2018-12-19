福建將開通兩條“環閩”動車線

中評社北京12月19日電／廈門往返廈門、福州南往返福州南——福建省內即將開通兩條環形動車線路。



新華社消息，中國鐵路南昌局集團公司19日在福建三明舉行南（平）龍（岩）鐵路推介活動。集團黨委副書記、副董事長萬軍說，即將投入運營的南龍鐵路，將使福建省內形成高等級快速鐵路環狀通道。2019年1月5日，全國鐵路調圖後，南鐵將適時開行這兩趟“環閩”動車。



這兩趟環形動車線分別為廈門往返廈門的D6318/5次、福州南往返福州南的D6312/3/2次。它們將在繞福建省（除寧德、平潭外）一圈後再回到始發站。其中，福州南至福州南全程約6小時11分鐘，廈門至廈門為6小時30分鐘。



南鐵客運部客票管理所所長熊建平介紹，此前，海南三亞和江西南昌也開通了環形快速鐵路線路。福建兩條“環閩”動車的開行，將為商旅出行旅客提供更加多樣的出行選擇。



南龍鐵路北起福建省南平市，南抵龍岩市，線路全長248.1公里，設計時速200公里，是一條以客運為主、兼顧貨運的快速鐵路通道，全線設有南平北、延平西、三明北、三明、永安南、雙洋、漳平西、雁石南、龍岩9個車站。2013年12月南龍鐵路正式開工建設，今年11月30日正式進入試運行。



作為國家鐵路網杭廣鐵路和福建省“三縱六橫九環”鐵路網的重要組成部分，南龍鐵路將進一步完善福建省內路網布局，改善閩中以及閩西北地區鐵路交通條件，極大優化路網結構，成為“長三角”經海峽西岸經濟區至“珠三角”最便捷的快速通道。南龍鐵路開通後，福建省內主要城市將形成“一體化”生活圈。