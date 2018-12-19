中國專項整治行動查出11.4萬個違建大棚房

中評社北京12月19日電／自今年9月中國啟動“大棚房”問題專項清理整治行動以來，全國已排查各類農業設施1815.7萬個，發現占用耕地違法違規建設“大棚房”11.4萬個。目前，各地還在繼續深入摸底排查。



這是新華社19日從農業農村部了解到的信息。近年來，一些地方的工商企業和個人借建農業大棚之名，占用耕地甚至永久基本農田，違法違規建設“私家莊園”等非農設施，“大棚房”問題嚴重衝擊了耕地紅線。



今年9月以來，農業農村部、自然資源部會同有關部門和單位，按照國務院統一部署，在全國組織開展“大棚房”問題專項清理整治行動，制定印發行動方案，加強政策解讀，督促指導各省區市推進落實。清理整治範圍主要包括以下三類問題：



——在各類農業園區內占用耕地或直接在耕地上違法違規建設非農設施，特別是別墅、休閑度假設施等。

——在農業大棚內違法違規占用耕地建設商品住宅。

——建設農業大棚看護房嚴重超標準，甚至違法違規改變性質用途，進行住宅類經營性開發。



據了解，專項行動開展以來，各地有力有效推進各項措施落實，取得了初步成效。各省區市研究細化整治整改方案，突出重點，分類推進。部分省份對已經定性為違法違規建設的“大棚房”迅速開展整治，結合衛星圖斑對照檢查占用耕地情況，落實整治整改措施，有的省份實行黨政同責，約談縣（市）主管負責人。



下一步，農業農村部、自然資源部將按照“深入清查、徹底整治、持續推進”的要求，進一步加大工作力度，壓實屬地責任，督促指導各地邊排查邊整改，堅決徹底整治整改，堅決遏制農地非農化亂象。