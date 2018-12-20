中評鏡頭：雙城論壇晚宴柯、周有說有笑

左起周波、柯文哲、李文輝。（台北市政府提供） 中評社台北12月20日電（記者 鄭羿菲）“2018台北上海城市論壇”在20日於台北晶華酒店登場，上海市常務副市長周波19日上午11點率團抵達台北，而無黨籍台北市長柯文哲與周波都在晚間6點半左右雙雙抵達台北圓山飯店，雖然柯、周兩人沒有一起抵達圓山飯店，讓媒體沒有捕捉兩人攜手共進的畫面，但雙方在致詞時也都各自提到“兩岸一家親”，還是頗有默契。



柯文哲與周波在晚宴上互贈禮物時，柯文哲送完禮物後，換周波送禮時，柯還特地繞到周的身後，拍拍周並手指定位提醒周的站位，且兩人在台上也彼此握手、敬酒，氣氛融洽。而在台下，柯文哲也與周波、上海市台辦主任李文輝等人同席坐在主桌暢談，甚至聊到彼此笑容滿面，顯見2018雙城論壇的接風晚宴是賓主盡歡。



2018地方選舉後兩岸關係會否改變、地方交流是否熱絡，都引起台灣社會高度關注，而雙城論壇訂20日正式舉行，上海代表團將由周波率135人來台。而周波在20日一早9點將出席雙城論壇開幕式，中午參訪健康公宅日照中心，並與長者共餐，緊接著在下午3點半搭機返回中國大陸，結束兩天的訪台行程。



2018台北上海城市論壇將以“循環經濟”為主題，台北、上海將在健康、文化、公共住宅、都更與垃圾分類等領域交流經驗，並將簽署《上海市與台北市青少年運動員培養交流合作備忘錄》、《上海市嘉定區與台北市大同區交流合作備忘錄》及《上海廣播影視製作行業協會與台北市文化基金會、台北市電影委員會交流合作備忘錄》。