孫亞夫：台灣前途就是與大陸統一

海峽兩岸關係協會副會長孫亞夫（中評社 王若舟攝） 中評社北京12月20日電（實習記者 王若舟）海協會副會長孫亞夫19日在第五屆兩岸智庫學術論壇上表示，綜合各方面情況分析，今後台海形勢複雜嚴峻的局面還將持續一段時間。但兩岸關係發展總是在戰勝困難中開辟前進道路的。今後，大陸比以往更有信心、更有能力、更有辦法戰勝兩岸關係和平發展面臨的挑戰和風險。



孫亞夫表示，討論新時代兩岸關係和台灣前途，首先要對“新時代”有一個基本定位。對於大陸來說，“新時代”這個概念是從我們黨十九大作出中國特色社會主義進入新時代這一重大判斷生發而來的。這個新時代，意味著中華民族走過了從站起來、富起來到強起來的歷史征程，已經比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現偉大復興的目標。這個新時代，是決勝全面建成小康社會、進而全面建設社會主義現代化強國的時代，是全體中華兒女勠力同心、奮力實現中華民族偉大復興的時代。在這個新時代伊始，我們黨十九大作出了新時代中國特色社會主義發展的戰略安排，即到2020年全面建成小康社會，到2035年基本實現社會主義現代化，到本世紀中葉建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。這將促進新時代中國大發展。中華民族大發展，同時將對世界產生重大而深刻的影響，當然也將對台灣、對兩岸關係產生重大而深刻的影響。我們是從這樣的新時代出發來研判兩岸關係和台灣前途的。



孫亞夫說，2016年以來，民進黨及其當局堅持“台獨”分裂立場，拒不承認“九二共識”，進行“去中國化”“漸進台獨”活動，縱容、夥同激進“台獨”勢力進行“台灣國家正常化”等謀求“台灣法理獨立”的活動，嚴重衝擊了兩岸關係和平發展局面。面對台海形勢複雜嚴峻，大陸方面在自身力量發展壯大的基礎上，保持戰略定力和戰略自信，堅持一個中國原則和“九二共識”，維護兩岸關係和平發展的政治基礎；堅決反對和遏制任何形式的“台獨”分裂行徑，尤其重點打擊推動“台灣國家正常化”等謀求“台灣法理獨立”的活動；大陸軍機、軍艦繞台巡航，顯示維護國家主權和領土完整的決心和能力；堅持按照一個中國原則處理台灣涉外事務，維護和發展國際社會承認一個中國的局面。同時，大陸方面秉持“兩岸一家親”理念，繼續推動兩岸民間經濟文化社會交往，實施促進兩岸經濟文化交流合作的31條措施，向金門正式供水，制發台灣居民在大陸居住證，逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等的待遇。



孫亞夫說，大陸方面的積極努力產生了重要效果，制約了民進黨及其當局和各種“台獨”勢力進行“台獨”冒險，維護了國家主權和領土完整，維護了兩岸關係發展大局基本穩定，維護了兩岸經濟、文化、社會的密切聯繫，促進了兩岸投資貿易繼續增長，吸引了大批台灣民眾尤其是年輕人到大陸學習、創業、就業、生活，取得了反對“台獨”和推動兩岸民間交流合作的顯著進展，打開了推動兩岸關係和平發展的新天地。同期，6個國家與中國複交或建交，世界衛生組織、國際民航組織不再邀請台灣參加其大會或年會，國際刑警組織不同意台灣參加其會議，國際奧委會只接受台灣按其規定參加奧運會，東亞奧運理事會取消了台中市2019年東亞青年運動會的舉辦權。11月24日，“東京奧運台灣正名公投”被多數台灣民眾否決，給了“台獨”勢力沉重一擊。事實證明，大陸方面有信心、有能力也有辦法制止“台獨”圖謀得逞，有信心、有能力也有辦法推動兩岸關係和平發展。

