中評關注：馬出版八年執政回憶錄劍指大位？

馬英九。（中評社 資料照） 中評社台北12月20日電（記者 倪鴻祥）馬英九今天上午將舉辦《八年執政回憶錄》新書發表會，反省檢討執政得失與過錯。日前被問到是否角逐2020，他說要好好想一想，新書一出，已為藍軍複雜的情勢投下變數。



《八年執政回憶錄》由馬英九口述，“總統府”前副秘書長、新北市副秘書長蕭旭岑執筆。馬英九今天上午舉行新書發表會後，出版社預訂23日下午 2點到4點在信義誠品為馬英九安排簽書會。



國民黨在縣市長選舉大勝取得15縣市執政後，2020大選提名問題緊接著登場，問題沒有因國民黨取得大勝利而單純化，反而因為勝選因素是“討厭民進黨”而複雜化。



依國民黨往例，帶領全黨邁向勝選的黨主席吳敦義被推派角逐2020大位的機會最大，但吳的民意支持始終維持低檔，讓任滿8年即將在25日交棒的新北市長朱立倫有了濃厚的希望。



另外，輔選有功的前“立法院長”、現任“立委”王金平，以及維持無黨籍但在中青世代頗有聲望的前“行政院長”張善政，也都被外界視為可能名單，讓藍營情勢出現膠著。



選後一度沉潛的馬英九，藉著新書發表會重新躍上舞台，他在新書檢討執政8年期間發生的重大政治事件，尤其2013年9月馬王政爭、2014年3月反服貿太陽花學運，兩件事不但在當年嚴重打擊馬的聲勢與威望，也導致國民黨無法繼續執政。馬以認錯的方式進行反省檢討，頗有求得人民諒解、告別過去邁向未來的感覺，尤其對於是否投入2020大選，馬英九日前首次講出“要好好想一想”模擬兩可的話，更留下懸念。

