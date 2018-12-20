中評關注：兩岸一家親成柯P下一步基石

柯文哲(左)與周波(右)在雙城論壇晚宴上互贈禮物。（照:台北市政府提供） 中評社台北12月20日電（記者 鄭羿菲）無黨籍台北市長柯文哲19日在雙城論壇晚宴上致詞時再次提及“兩岸一家親”，並在往年提到的4個互相上（互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作），再加上了“互相諒解”，更加穩固、定調自己的兩岸路線，而柯文哲的下一步無論是繼續擔任台北市長，或是籌組白色力量政黨，還是瞄準2020，兩岸一家親已然成為柯文哲基石。



台灣社會在藍綠爭鬥數十年來，在兩岸路線上成為永不相交的平行線，九二共識被污名化為親中，而維持現狀也成為“台獨”代名詞，雙方都在天秤的極端，台灣始終缺乏較靠近中性的兩岸論述。



柯文哲在2015年雙城論壇中，首度提及兩岸一家親，他稱，“我一向秉持兩岸一家親的精神，和四個互相，互相尊重、互相認識、互相了解、互相合作的原則，來達到促進交流。而柯文哲再2017年雙城論壇中，再次提及，他致詞時表示，未來將以人民的福祉為目標，秉持兩岸一家親的信念，加強兩岸交流合作，建構“兩岸命運共同體”。



在柯文哲的第一任期中，提及兩岸一家親可能只是鋪陳，還沒有民意正當性，但柯文哲再2018九合一選舉中，民進黨竭盡全力打擊柯的兩岸路線，而柯的勝選已然經歷過民意的洗禮，柯文哲19日的晚宴上再次提及，特意突顯出自己的兩岸一家親說詞是多數台北市民接受的味道濃厚。



柯文哲的下一步走什麼棋一直都是各界猜測的焦點，但經過民意的洗禮後，兩岸一家親的路線顯然已成為柯文哲的資本，無論未來柯是要繼續擔任台北市長舉辦、出席雙城論壇，或是籌組白色力量政黨，還是瞄準2020，兩岸一家親已然成為柯文哲基石，未來民進黨以兩岸一家親攻擊柯文哲的效果將大幅衰弱。