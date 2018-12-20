清台灣知府蔣元樞280年誕辰　台南辦特展

台南文史界辦清台灣知名蔣元樞特展，台南市文化資產保護協會理事詹伯望說明特展籌備經過。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南12月20日電（記者 趙家麟）今年是清乾隆年間台灣知府蔣元樞280年誕辰紀念，台南文史界籌辦“府城蔣公子．建設顧台灣─台灣知府蔣元樞紀念特展”，追憶這位曾在台灣建樹頗多的傳奇人物。



台南市文化資產保護協會理事詹伯望接受中評社訪問表示，特展內容有部分是今年4月赴蔣元樞祖籍所在江蘇常熟進行文史考察獲得，也是兩地文史界探究蔣元樞史料的難得行程，收穫豐盛。如今，特展已訂本月22日起至明年6月2日前在台南延平群王祠內的鄭成功文物館展出，合辦單位台南市文化資產保護協會已邀約江蘇常熟相關人士能適時來台參觀特展。



蔣元樞，字仲升，號香巖，生於清乾隆4年4月19日（1739年6月6日），江蘇常熟人。乾隆40年，由廈門海防同知調任台灣府知府，次年護理台灣道直到乾隆42年4月29日（1777年6月4日），前後4個月，乾隆43年3月14日3年任滿。乾隆46年，蔣元樞逝於福建，享年僅43歲，次年歸葬常熟縣虞山北，賜封朝議大夫。



詹伯望表示，蔣元樞任台灣知府雖僅3年，但據卸任時所輯《重修台郡各建築圖說》，任內所執行的各項建設竟多達40項，平均每個月至少都有1項！最具規模者為重建台灣府城，最遠的為300公里外淡水廳雞籠城的望樓，以及黑水溝另一端離島澎湖的西嶼燈塔。



蔣元樞在代理台澎兵備道的4個月期間，即整修道員所轄造船廠；而蔣所著圖說，也有另刻石碑者，至今成為後人研究有清一代台灣社會之絕佳題材，且蔣所遺多方圖碑台灣也甚罕見，極富價值。



詹伯望指出，蔣元樞修造領域遍及軍政、文教，還重修府城七寺八廟。民間傳說蔣曾督造三尊姿態各異的觀音像分置三廟，為台灣奠定了城市美學基礎，百姓感戴，為其立德政碑、建立生祠，身後廟中且奉祀其塑像。清代台南的黎民百姓對蔣元樞耳熟能詳。市井之間還流傳著許多“蔣公子”的傳奇故事。



此次特展由台南市府文化局、台南市文化資產保護協會共同主辦，展出蔣元樞相關文史資料外，還邀請多位學者專家專題演講，這是台灣文史界首度對蔣元樞研究最完整的一次呈現。



詹伯望告訴中評社，去年，江蘇常熟就有一個編導攝影組來到台南，進行蔣元樞在台行跡的考察與拍攝。對於蔣元樞的相關研究已非常深入，此次特展中，常熟拍攝的蔣元樞影像也將有部分在特展中呈現。