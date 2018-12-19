尖沙咀彌敦道持槍搶劫案告破　港籍嫌犯深圳落網

中評社北京12月19日電／深圳警方19日對外通報，近日在公安部統籌指揮下，廣東公安機關與香港警方密切協作，成功偵破香港“20180930”尖沙咀彌敦道持槍搶劫案，抓獲香港籍犯罪嫌疑人蔡某鈞(男，26歲)，繳獲被搶的手表3塊。



新華社消息，12月19日下午，兩地警方在深圳皇崗口岸共同簽署移交書後，深圳警方將犯罪嫌疑人蔡某鈞押送至皇崗口岸落馬洲大橋深港分界線，連同繳獲的3塊涉案手表一並移交給香港警方。



據了解，2018年9月30日，香港尖沙咀彌敦道發生一宗持槍搶劫鐘表行案件。一名劫匪持槍搶走3塊名表並逃走，被搶物品總價值約60萬港元。香港警方展開調查，掌握到犯罪嫌疑人已通過口岸攜帶贓物潛逃至內地的線索，於是及時將相關警情通報公安部及廣東警方。



根據公安部指令，廣東省公安廳啟動跨境警務協作機制，指揮深圳市公安局成立由刑警牽頭、多警種聯合參與的專案組，並與香港警方密切配合，聯合開展案件偵辦工作。經偵查，深圳警方鎖定該案主要犯罪嫌疑人及贓物去向。



10月10日，深圳警方在深圳羅湖某小區將犯罪嫌疑人蔡某鈞成功抓獲。根據犯罪嫌疑人關於贓物去向的交代，在珠海警方的協助下，深圳警方先後在深圳市羅湖區、珠海市香洲區繳獲全部涉案手表。香港警方也同時展開行動，在香港尖沙咀繳獲涉案槍支。