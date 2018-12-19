張家口市冬奧項目建設進度超預期

中評社北京12月19日電／19日，在河北張家口市與北京冬奧組委聯合召開的“借力冬奧，推動零度以下經濟發展”新聞發布會上，張家口市市長武衛東透露，目前張家口市76個冬奧項目已開工65個，列入今年計劃的22個項目已經全部開工，建設進度已超過國際奧委會和北京冬奧組委預期。



新華社消息，除加速冬奧項目建設，賽會保障工作也全面啟動。武衛東介紹，張家口市已開展住宿、餐飲、醫療、安保、交通、志願者6項服務保障規劃編制和工作方案制定工作，同時超前考慮賽後利用問題，計劃將崇禮區申報為國家級體育休閑綜合示範區，爭取將越野滑雪場等專業賽場列入國家級訓練基地。在國家體育總局支持下，借助冬奧場館承辦國內外重大賽事。



張家口市副市長李宏介紹，張家口“零度以下經濟”發展進入黃金期。在發展冰雪產業方面，張家口市正在建設高新區、宣化區2個冰雪產業園，先後引進19家知名冰雪裝備製造企業註冊落戶，累計簽約冰雪項目25個，總投資約96億元；在發展冰雪活動方面，全市規劃到2025年，將累計建成大型綜合滑雪場13個、建設雪道600條、滑冰館3個、冰雪特色小鎮20個，全年接待能力將達到2000萬人次。



武衛東表示，張家口市還將以冬奧籌辦為契機，推動經濟社會綠色、可持續發展。該市將加快淘汰鋼鐵、煤炭、礦山等傳統落後產業，騰出發展空間，到2020年基本實現“無鋼市”“無礦市”目標。到2022年，空氣質量將進一步提升至世界衛生組織第二階段標準。



目前，張家口市大力建設綠色城鎮，構建城鄉一體垃圾處理體系，推廣綠色節能建築和裝配式建築，促進節地節水節能節材。同時發展綠色交通，將全市的傳統燃油公交車全部替換成新能源汽車，推廣氫燃料電池公交車。同時採取多種措施，在私家車領域推廣新能源汽車，形成綠色出行風尚。