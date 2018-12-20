學者熱議：當前中美關係焦點及對兩岸的影響

（中评社图片） 中評社北京12月20日電（實習記者 徐明灼）12月19日，“一國兩制與全球治理精英沙龍第七期”在北京聯合大學舉辦。本次活動由北京航空航天大學法學院一國兩制法律研究中心，京台文化交流研究中心，中國政法大學台灣法研究中心，南開大學法學院台港澳法研究中心共同主辦。



本次沙龍圍繞“當前中美關係焦點分析及對兩岸的影響”展開，由北京航空航天大學一國兩制法律研究中心執行主任田飛龍主持，中國政法大學國際法學院教授馮霞，中國社會科學院近代史研究所研究員王鍵，中國社會科學院美國所副研究員魏南枝，外交學院政治學副教授楊輝，北航北京校友會副會長程柏霖，海興智庫高級研究員王鼎傑，北京聯合大學教授、京台文化交流中心副主任朱松嶺參與座談，就當下中美焦點問題、中美關係及其對兩岸關係的影響展開了精彩的發言。



陳文作為法學界資深從業人士與在美一線實踐者，以特殊視角對美進行新解讀。她提出，目前特朗普正面臨著來自內外的雙重危機危機。一，國內的彈劾危機。對於通俄門的調查，已由民主黨調查上升為參議院公布相關文件，且紐約州新檢察長“上任即起訴特朗普”的宣言加大了特朗普在州法框架下被起訴的概率。結果如何明年上半年或有分曉。二，來自伊斯蘭極端分子、俄羅斯和北朝鮮的外在威脅。伊斯蘭教與基督教的宗教矛盾或轉嫁到特朗普身上。俄羅斯與北朝鮮的形勢都存在發生軍事衝突的可能性。美國的內外危機制約著其對華行為。



陳文提出，論其根源，中美貿易戰深植於以美國為首的西方國家對中國在方方面面成為世界領頭羊趨勢的恐懼感中。中國所提出的《中國2025製造》、一帶一路戰略規劃使得美國倍感威脅，擔心中國全方面趕超美國。美國國內所鼓吹的“中國威脅論”與“中美必有一戰”的論調都基於此心理，並通過科技、經濟等手段外顯，由南海問題，台灣問題等對中國提出威脅。



其中台灣問題作為中國的底線所在，隨著中美關係的對抗性加強而不斷升級。特朗普將台灣作為制約中國大陸的重要棋子，這一政策在其上台初期便已奠定，今年來通過對台軍售頻率、質量的大幅提升提到了中美關係問題的新高度。台灣民進黨的機會主義思維方式很可能將繼續利用中美衝突，煽動國際輿論，博取國際同情，並將繼續尋求與美國高層接觸，甚至升級，同時購買軍備。中美衝突和美國聯合盟國遏制中國企業，或助長台獨，激化台灣問題。陳文提出，台灣問題的解決宜早不宜遲，否則特朗普將以此為據點一直繼續下去。



在美國對華對抗性加劇的情況下，中國該如何應對？陳文提出了以下幾點建設性意見：1. 加大同美國貿易往來。做到“我中有你、你中有我”的局面，以對美產生一定牽制，使其無法進行貿易分割。同時放鬆對美資企業法律與行政上的管制，走國際化道路管控外資。2. 全方位鼓勵創新，讓科技創新成為拉動GDP增長的主要因素，改變中國創新能力較落後的局面。3. 組織以律師為主的團隊，研究以美國為主的重要國家的進出口管制、貿易、銀行、國家安全相關的法律法規，對國內企業加大法律教育宣傳力度。基於近期的孟晚舟事件，這點已迫在眉睫。4. 重新定位“一帶一路”和2025中國製造，調整其步伐與手段，採取“敵退我進，敵進我退”的策略。5. 尋找合適機會，盡早解決台灣問題。6. 加強軍事防禦建設，調整對外態度。

