快評：不受綠營束縛　柯文哲走自己的路

中評社快評／台北市長柯文哲昨晚在“雙城論壇”晚宴上再提“兩岸一家親”。這是非常重要的表態，務實、明智、有擔當，不受綠營束縛，甩開民進黨，走自己的路。柯文哲延續“柯P模式”，有助台北與上海的務實交流合作持續進行下去。



2015年8月，經過一番磨合折衝，柯文哲率團赴上海參加“雙城論壇”。當時柯文哲成行的關鍵，是表態尊重與理解“九二共識”，提到“兩岸一家親”。柯文哲與大陸務實交流，被稱做“柯P模式”，曾得到很多肯定，成為“兩岸城市交流新樣板”。



今年5月，迫於綠營壓力，柯文哲曾稱“對於‘兩岸一家親’論述講太快造成一些人不悅感到抱歉”，引起爭議，留下遭人攻擊的把柄。柯文哲昨晚重提“兩岸一家親”，有助加深與大陸互信，讓自已重新掌握兩岸城市交流的主動。



“只要秉持互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解和‘兩岸一家親’的精神，兩岸關係一定會和平穩定，也可以達到互惠互利的雙贏局面。”柯文哲昨晚在“雙城論壇”晚宴上說的這段話，可圈可點，相信能得到大陸方面認同。



上海市常務副市長周波昨天也提到“兩岸一家親”。周波還說，“雙城論壇”是兩岸交流合作最重要的機制化平台，也是兩岸城市交流合作典範。成功來自不易，需要倍加珍惜。



有“兩岸一家親”的共同氛圍，兩岸就可以做到“少一點政治，多辦一點正事”，也可以做到“多一點經濟，少一點爭議”。“兩岸一家親”，一起拼經濟，柯文哲還是柯文哲。