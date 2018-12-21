高思博：國民黨將全面恢復競爭力

台灣二十一世紀基金會副董事長高思博（中評社 王若舟攝） 中評社北京12月21日電（實習記者 王若舟）日前，台灣二十一世紀基金會副董事長高思博在出席第五屆兩岸智庫學術論壇時表示，通過本次“九合一”選舉可以看出，國民黨在未來中長期的選舉政治中全面性地恢復競爭力。



高思博首先回顧了二十一世紀基金會與兩岸智庫學術論壇的淵源。他指出，自2014年中國社科院台灣研究所邀請二十一世紀基金會共同主辦首屆兩岸智庫論壇至今，已經舉辦五屆。五年來，雖然兩岸關係經歷了幾番重大波折起伏，但是智庫論壇堅持搭建這一溝通橋梁，對於兩岸專家學者全面深入了解彼此關切和立場具有重要作用。對此，他本人表示高度敬意。



高思博表示，作為學術界的同行，今年度他除了可以從觀察者的角度分析“九合一”選舉，更多了一個參與者的角度，有了更直觀真切的感受。他向與會嘉賓分享了以下體會：



第一，通過對選舉的分析，國民黨可能在未來的中長期可以在台灣的選舉政治中全面性地恢復競爭力。民進黨自2016年取得中央與地方的完全執政以來，對國民黨進行了全方位的鬥爭與打壓，企圖徹底消滅國民黨，但最終卻以南台灣這一民進黨鐵票倉的跌落而收場。高雄韓國瑜所引發的“韓流”，已經成為了國民黨新選舉方式的一個典範。



第二，本次選舉凸顯出選舉板塊的重新組合，白色選民或將成為未來勝選關鍵。以台南市為例，藍綠白的得票率分別是32%，38%，20%。根據其他地區的選舉結果也不難得出，台灣選民正逐漸不受傳統藍綠板塊限制。重點還是在於是候選人特質與選民訴求的相吻合。



第三，投票結果表明，台灣人民對於過去兩年民進黨執政成果相當不滿，也逐漸厭棄了民進黨長期以台獨作為政治動員和意識形態的戰略綁架。而面對慘敗的政治格局，民進黨為保住基本盤，或許會加快向深綠和美國靠緊的步伐，其兩岸政策可能會更收縮，兩岸關係可能會趨於嚴峻。



第四，選舉顯示，當前台灣人民對自身生存發展極具焦慮感和緊迫感，因此，這也是政治人物們的一份考卷。提出何種解決台灣經濟困境的方案，並且能夠幫助台灣人民得到參與世界跟大陸發展的機會空間，這將是今後台灣政治人物們所必須思考的一顆重大課題。



高思博最後表示，作為兩岸關係的關注者、工作者，如何把兩岸關係和平發展的光明前景，最廣泛深入地傳播到社會各界，是當前最艱難的挑戰，也值得兩岸所有的專家學者共同努力。