楊明傑：兩岸學者應居安思危

中國社會科學院台灣研究所所長、研究員楊明傑（中評社 王若舟攝） 中評社北京12月21日電（實習記者 王若舟）日前，中國社會科學院台灣研究所所長、研究員楊明傑在出席第五屆兩岸智庫學術論壇時表示，對於習近平總書記在慶祝改革開放40周年大會上的講話，最大的啟示就是要有居安思危的意識。



楊明傑說，在論壇開幕之前，北京召開了慶祝改革開放40周年大會。在這次大會上，習總書記對於改革開放40年所做出的成就作出總結，同時也就繼續推進改革開放偉大事業提出新的要求。在這一時代背景下，習總書記的講話為圍繞“新時代的兩岸關係與台灣前途”這一主題，探討新時代的問題，提供了全新的歷史視角。



楊明傑指出，在過去40年間，兩岸關係整體向前推進的進程是直接受中國改革開放事業所影響。中共十一屆三中全會確定將黨和國家工作重心轉向經濟工作、將改革開放作為基本國策之後，1979年1月1日，大陸首次以全國人大常委會的名義發表了《告台灣同胞書》。自此之後，關於和平統一、一國兩制的思想逐步完善，為兩岸的和平發展提供了歷史性指導。40年來，兩岸關係經歷過風雨，也見證過彩虹。總體形勢的向前推進，和中國大陸改革開放政策，和和平統一，一國兩制的指導思想是密不可分的，也和兩岸同胞的共同努力，尤其是兩岸智庫學者的建言獻策是密不可分的。



楊明傑表示，站在新時代的歷史方位，如何面對時代的問題，如何面對兩岸人民的問題，如何跟進發展、認真探討兩岸關係問題至關重要。習近平總書記在中共十八大之後，將兩岸關係上升到事關中華民族偉大復興的高度，提出了“兩岸一家親”和兩岸命運共同體的新理念，為研究兩岸關係提出了新的指導。



楊明傑指出，做好新時代的兩岸智庫與智囊，有三點至關重要。



一是要秉承“知行合一”的原則，既要站在象牙塔內，也要走到實際領域，要將科學的手段與方法與發展中的兩岸、國際實際情況緊密結合。習總書記的講話中提到一句《論語》的內容：“行之力，則知愈進；知之深，則行愈達。” 這提醒智庫學者對實際情況要了解，所提出的對策建議也不能是束之高閣的學術專著，更不是空無一物的長篇報告，而應該是對於兩岸關係的發展，對於堅持“一個中國”原則共識，能夠產生積極有效的建設性作用。

