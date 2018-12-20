在開放中變革、融合與創新的金融機構體系

改革開放40年中，金融業的改革開放是一項系統工程。 中評社北京12月20日電／金融是現代經濟的核心。這一核心作用主要通過兩條渠道體現：一是宏觀渠道，貨幣、信貸和外匯政策對增長、物價、就業和國際收支的影響，主要體現在需求端；二是微觀渠道，金融機構和金融市場配置金融資源的效率和效果，主要體現在供給側。



清華金融評論發表國家外匯管理局副局長陸磊文章表示，金融改革之所以複雜，就在於其必須在需求和供給兩條線同時發力，往往錯綜交織。因此，改革開放40年中，金融業的改革開放是一項系統工程，涉及貨幣調控體系改革、外匯管理體系改革、金融市場制度設計、金融機構改革，及金融業對外開放等。但是從理論研究和政策制定角度出發，我們始終面臨一個方法論的基本問題：作為現代經濟的核心，金融改革是否存在一個牛鼻子？這決定了改革的操作取向，即是多條戰線同時推進，還是存在一個一著棋活、全盤皆活的“題眼”。



金融機構體系改革創新是全部金融改革的核心要義



文章稱，金融的原始功能是配置資源，附帶功能是風險管理。理論上，資源配置都具有跨期性，因而都存在風險，實踐中，中國金融改革起點在於且僅在於要為經濟發展提供不同於計劃體制的資金來源，顯然這屬於資源配置。走過40年改革開放，我們發現一個基本事實：在發達與欠發達金融體系、市場經濟國家與轉型經濟體之間，金融體系仍然存在顯著差異性。但各國幾乎有類似的貨幣當局、規則相同或相近的金融監管、層次近似的金融市場（貨幣市場、外匯市場、資本市場）、功能一致的金融工具和產品。那麼，什麼因素導致了差異？顯然，微觀主體——金融機構的差異決定了各個經濟體金融體系的差異。



第一，體制傳承決定了金融機構。改革開放前，與計劃經濟體制相適應，中國建立了高度集中的、單一的國家銀行體制。1978年黨的十一屆三中全會開啟了中國改革開放的歷史序幕，金融改革開放提上日程：從陸續恢復或分設工農中建四大國有銀行、設立全國或區域性股份制銀行以及各類其他金融機構開始，到央行專門行使中央銀行職能，再到1987年10月黨的十三大提出中國社會主義有計劃商品經濟體制的運行機制是“國家調控市場、市場引導企業”，明確了金融體制改革的市場化方向；1993年黨的十四屆三中全會明確提出要在20世紀末初步建立起社會主義市場經濟體制，並要求加快金融體制改革；以及1993年國務院《關於金融體制改革的決定》的出台，明確提出建立政策性金融與商業性金融分離，以商業銀行為主體、多種金融機構並存的金融組織體系，強調了金融組織體系在金融改革的基礎性作用。這些改革舉措的成績是顯著的。2003年銀行業和農村信用社改製造就了中國高達13%以上的銀行業資本充足率和170%以上的撥備覆蓋率，四大銀行先後入列全球系統重要性銀行，農村信用社從97.8%的機構資不抵債到資本充足率達到12%、累積盈利1.4萬億元。但傳統體制遺留影響也是顯著的。時至今日，中國金融業仍然面臨法人治理變革，其中的關鍵問題是預算軟約束和道德風險的殘餘；基於對系統性風險這不可承受之重的預期，“大而不倒”的問題始終存在並演化為機構競相做大，且發展表外或資產管理業務導致影子銀行風險突出；一放就亂、一收就死與負贏不負虧現象在金融創新、綜合跨界經營和資本補充等領域普遍存在。現代金融市場環境下，上述現象依然困擾決策和監管層如何管理系統性風險，如何在巴塞爾協議等新框架下操作。因此，機構的運行特征決定了資源配置方式，這一領域的改革任務仍然十分艱巨。



第二，宏觀面金融改革的有效性取決於金融機構運行方式。經濟體制改革初期，曾存在價格改革為主還是企業改革為主的重大爭論。作為定價機制改革，價格改革具有瞬時轉軌特征，價格放開一朝一夕。但中國走漸進式改革路徑，一個很重要的客觀因素在於，企業作為價格信號接受者、市場價格制定者，是否具有自主活力和風險承擔能力。這一規律決定了金融領域市場化改革首先是金融機構改革。1993年中國提出利率市場化改革構想，1996年6月起放開同業拆借利率上限，2000年起按照“先貸款後存款、先大額後小額、先外幣後本幣”的思路全面推進利率改革，2013年7月20日和2015年10月24日放開貸款利率下限和存款利率上限。價格只有對真正自負盈虧的市場主體才能完全發揮資源配置的引導作用，問題是，金融機構行為往往具有不完美性質，即利差要能夠覆蓋風險，否則就一定會導致資金內部循環。於是，問題自然演化為：一方面立足於支持實體經濟的貨幣傳導機制因風險溢價而效能不足；另一方面金融機構的順周期操作，泡沫化現象在很多領域出現。因此，學習和引進現代宏觀金融調控方式相對較為容易，但真正改革金融運行內在機理，金融機構現代化是無法繞過的環節，也是貨幣政策、金融監管是否有力有效的決定性因素。



金融機構改革的必要條件是開放



文章分析，一個值得深入思考的問題是，為什麼40年間中國金融體系改革取得了歷史性成就，實現了歷史性變革，得到了世界範圍的認可？其中固然有不懈探索，但更重要的是以開放促進改革。改革因意味著深刻的利益重組而會存在內生動力不足的問題，因此，開放就成為推動甚至倒逼改革的先決條件。開放促使了中國金融體系自身變革，走向與世界的融合。開放的基本含義有三點：一是引進規則，二是引進制度，三是引進競爭。



首先是規則。過去30年間中國積極引進國際金融業標準和準則，提高會計審計標準，實施巴塞爾資本協議Ⅱ、Ⅲ等國際金融監管標準和準則。總體按照市場規則和經濟規律逐步引入並建立既符合中國國情，又體現市場原則的規律法律、制度規則、計量標準和實踐準則。有了這套制度標準，改革的進程更加規範，更好地與國際接軌。以中國商業銀行為例，撥備計提不足使得消化不良貸款能力較低，採用更高的會計準則和更高貸款分類標準，商業銀行可自主進行不良貸款撥備，保障對損失類不良資產核銷有較大自主權；通過實施巴Ⅱ和巴Ⅲ保證商業銀行擁有較大空間應對金融風險。對於金融機構而言，作為高負債企業，其經營成敗具有極強外部性，因而不僅要謀求自我發展，更要有充分自我約束，而資本充足率和償付能力正是這種約束，即一定規模的資本金只能經營一定規模的業務量。

