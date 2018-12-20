要為民營企業創造投資空間

中評社北京12月20日電／當前中國經濟面臨一些下行壓力，一定程度上跟貿易摩擦有關，但更主要是去杠杆過程中，民營企業面臨的融資難、融資貴情況加劇所導致。要提振投資者信心，尤其是民營企業的信心，有必要參考“競爭中性”原則，切實營造對不同所有制企業一視同仁的平等競爭環境。



證券時報發表清華大學國家金融研究院金融與發展研究中心主任馬駿文章表示，聯合國經濟合作與發展組織（OECD）對競爭中性原則有明確定義，即在國企與非國企並存的情況下，確保國有企業與政府之間的聯繫不給國有企業帶來額外的競爭優勢。與中國較為相關的內容包括在准入、融資、採購、政府投資、投資回報要求等方面不歧視民營企業，即在這些重要領域中不同所有制企業都應獲得同等的政策待遇。



文章認為，政府、國有企業應該退出一般性競爭領域，為民營企業創造更多投資空間。當前正是一個好的時機。



一部分對民營企業的歧視來自各類政策與規定，對此應該做一次大規模清理，廢止和修改不符合公平競爭原則的政策規定。實踐中，也有很多對民營企業的歧視不是官方文件中的內容，而是具體操作層面的阻力。要解決這些問題，有必要通過抓一些典型案例，對採取歧視民企做法的單位和責任人進行公開處罰。





