上海自貿區：深化改革的“先手棋”

中評社北京12月20日電／作為中國大陸第一個自由貿易試驗區，上海自貿區掛牌設立，被認為是“新形勢下推進改革開放的重大舉措”，成為深化改革的一個重要落腳點和先手棋，其承載的重要意義不言自明。



經濟日報發表記者顧陽述評文章介紹，如今，上海自貿區已經度過了5周歲的生日，自貿區占地面積由最初的28.78平方公里擴展至120多平方公里。更為重要的是，以“先行先試”為己任的自貿區，用一個個令人驚嘆的數字創下了諸多“自貿速度”——



以上海1/50的面積創造了上海1/4的生產總值、2/5的貿易總額，自貿區內新設企業57000多家，超過了過去20年的總和。不僅如此，這裡還誕生了中國第一家外商獨資職業培訓機構、第一家中外合資國際醫院、第一家專業再保險經紀公司、第一家獨資游艇設計公司……



在這個試驗田裡，眾多屬於“上海第一”“全國第一”的改革舉措得以生根發芽，並得到複制、推廣，形成了改革創新的苗圃。其中，國內第一份“負面清單”的公布，成為中國自貿區建設具有里程碑意義的改革舉措之一。



從2013版的190條到2018版的45條，負面清單5年來不斷“瘦身”，從“上海話”到全國版的“普通話”，上海自貿區走出了中國經濟管理方式變革的關鍵一步。最新版負面清單取消了石油、天然氣勘探開發限於合資合作的限制，取消了演出經紀機構的外資股比限制等，隨著中國擴大開放水平不斷提升，未來負面清單有望繼續“瘦身”。



文章表示，從上海自貿區首創到全國複制推廣，“證照分離”改革、“單一窗口”建設等一系列改革舉措，有效破解了市場主體“辦證難”“准入不准營”等難題，充分激發了市場活力，而且正成為中國自貿區建設的“標配”，有力助推了中國國際貿易監管體系與國際接軌，成為打造國際一流營商環境的突破口和重要抓手。



目前，上海自貿區正在醞釀步入高質量發展的4.0時代，除繼續承擔好國家使命，在深化改革和擴大開放上探索新路徑、積累新經驗外，借助增設自貿區新片區的契機，上海自貿區將進一步推動貿易自由化向縱深拓展，用“大膽試、大膽闖、自主改”為改革開放賦能，助力打造中國經濟“升級版”。

